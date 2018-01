Červar: Čestitam igračima Srbije na fair-playu

Foto: Pixsell

HRVATSKA je razbila Srbiju 32:22 na otvaranju Europskog rukometnog prvenstva, ali veliku pobjedu u punoj Spaladium Areni zasjenila je ozljeda Domagoja Duvnjaka.



Nakon utakmice zabrinut se pred novinarima pojavio hrvatski izbornik Lino Červar. Rekao je da je zabrinut za svog najboljeg igrača, otkrio je da ozlijedio list, ali još čekaju prve nalaze liječnika.

"Pobjedu je ipak zasjenila Duvnjakova ozljeda. Radi se o listu, a koliko je teška, znat ćemo tek nakon što obavi pregled. Mi smo ga taman željeli promijeniti trenutak prije ozljede, ali od velike buke u dvorani nismo uspjeli. Valjda je tako moralo biti".



"Mi smo kompaktan tim. Momčad je funkcionirala savršeno", rekao je Červar o uvjerljivoj pobjedi.

"Čestitam našim igračima na dobroj utakmici. Moram pohvaliti publiku što je stigla iz svih krajeva Hrvatske. Hvala Splitu i Dalmaciji na podršci", dodao je izbornik.

"Bila je to lijepa rukometna predstava. Ovo je dobra promocija za sport jer je protivnik pružio dobru igru. Čestitam igračima Srbije na držanju, na fair-playu i na odličnom odnosu s našim igračima".

"Bili smo strpljivi, jaki u obrani i to nam se isplatilo. Srbija je od samog početka zaigrala vrlo disciplinirano, mi smo to prihvatili i sačekali trenutak kada smo se uspjeli odvojiti. Pobjeda je zaslužena i vrijedna, ali to je ipak samo jedna pobjeda, prva stepenica u našem naumu", rekao je Červar

Hrvatska nakon Srbije igra u nedjelju protiv Islanda koji je s 24:22 slavio protiv Švedske.



"Za mene je pobjeda Islanda ipak iznenađenje. Igrali su puno međusobnih utakmica i Šveđani su veliku većinu dobili, pa su ih valjda potcijenili. Islanđani su se ranno odvojili na veliku razliku, a Šveđani, koji su odlična reprezentacija, ali imaju problem s visinom, nisu to mogli dostići. Island je vrlo kvalitetan protivnik i morat ćemo se izuzetno dobro pripremiti za njih. Naravno, trebat će nam i podrška gledatelja kao što je to bila danas, a to znači nevjerojatna", zaključio je Červar.