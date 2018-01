Červar nakon velike pobjede: Nikad u svojoj zemlji nisam doživio ovoliko uvreda, to je užasno nisko

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

HRVATSKI rukometaši su sjajnom igrom u 2. kolu drugog kruga u Areni pobijedili moćnu Norvešku 32:28 i napravili veliki korak prema polufinalu.

Napokon - golman!

Junak utakmice protiv viceprvaka svijeta bio je nevjerojatni Ivan Stevanović s 14 obrana, Manuel Štrlek zabio je šest, a Luka Cindrić pet golova. No, Lino Červar se prvo obračunao s onima koji su ga zadnjih dana kritizirali.

"Igrali smo moderno i prve dvije utakmice koje smo slabije odigrali, ali Šveđani su nas uhvatili na spavanju. Nikad u mojoj zemlji nisam dobio toliko uvreda kao u zadnjih nekoliko dana. To mi rade cijelu karijeru, to je kod nas normalno i to je jako nisko. Ni ja nisam svetac i ja griješim, ali treba biti dostojanstva. No, jako sam osjetljiv na uvrede. Što god kažem mi proturiječe", rekao je Lino Červar nakon velike pobjede protiv Norveške pa nastavio:

"To je žalosno i tužno. Nije dobro da se tako ponašamo, očekujem da ćemo kao društvo biti bolji. Dobrota se treba učiti i prakticirati svaki dan. Kao osoba sam strašno povrijeđen."

No, Lino nije propustio nahvaliti svoju momčad koja je odigrala jednu od najboljih utakmica ove generacije.

"Igrali smo jedan moderan rukomet, obrana je bila granitna i napravilo smo ono najvažnije - zaustavili njihovu napadačku tranziciju. Moram se zahvaliti i publici. Netko je mislio da u Zagrebu nećemo imati publiku kao u Splitu, ali ja sam znao da hoćemo. No, i igrači su ih na to natjerali i oni su najveći junaci. Svi, od golmana do zadnjeg igrača i hvala im na tome, ali i Norvežanima na fer i korektnoj igri", dodao je Lino.

Hrvatska će za polufinale morati pobijediti Francusku u srijedu želi li proći u polufinale.

"Ne smijemo pasti u euforiju, moramo ostati stajati čvrsto na zemlji. Ovo je bila velika pobjeda, ali ništa mi još nismo napravili. Ovakva fantastična večer nas ohrabruje, ali ponavljam, ništa mi još nismo napravili. Francuzi imaju tog Karabatića, o njemu jako ovise i ako njega zaustavimo...", zaključio je Červar.