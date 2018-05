ĆORLUKA PRVAK RUSIJE Lokomotiv zabio gol za titulu u 89. minuti

Foto: Guliver Image/Getty Images

LOKOMOTIV iz Moskve po treći put je prvak Rusije. Prvi put nakon 14 godina. Lokomotiv je igrao kod kuće protiv Zenita i kolo prije kraja za naslov mu je trebala pobjeda, a do nje su došli golom Edera u 89. minuti.

Portugalac je u igru ušao u 79. minuti, a deset minuta poslije zabio je za titulu prvaka Rusije. Eder je, sjećamo se, zabio i gol vrijedan naslova prvaka Europe za Portugal prije dvije godine na Euru u Francuskoj, kad je u produžecima šokirao domaćina.

Eder, who made Portugal champions of Europe with his only 4th goal in 31 matches, has just made Lokomotiv champions of Russia with his only 4th goal in 16 matches. — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) May 5, 2018

Vedran Ćorluka za novog je prvaka započeo utakmicu, ali je zbog ozljede morao izaći na poluvremenu pa ga je zamijenio Pejčinović. Lokomotiv sada ima 60 bodova, nedostižnih sedam više od drugog Spartaka koji ima utakmicu manje i trećeg Krasnodara, odnosno osam više od četvrtog CSKA koji također ima utakmicu manje. Zenit je ostao peti s 50 bodova.

Congratulations Lokomotiv Moscow, Russian Premier League champions for the first time since 2004 pic.twitter.com/Abi1IWHMrj TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA May 5, 2018

Lokomotiv Moscow 2017/18 RFPL Champions! 🏆



The first time since 2004!



Congratulations @fclokomotiv_eng! pic.twitter.com/eE118MxfsB — Russian Football News (@RusFootballNews) May 5, 2018

LOKOMOTIV CHAMPIONS!



EDER! The man who scored go Euro 2016 winning goal, who has barely featured this season, scores with 2 minutes to play, and to send the Loko fans into raptures! pic.twitter.com/XoSapGi42j — Russian Football News (@RusFootballNews) May 5, 2018