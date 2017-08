Cristiano Ronaldo treći put najbolji igrač Europe: Uzeo nagradu ispred Messija i Buffona

Foto: Screenshot

CRISTIANO RONALDO treći put uzeo je prestižnu UEFA-inu nagradu za najboljeg igrača Europe. Portugalac je najbolji bio i lani te 2014. Leo Messi je nagradu koju UEFA dodjeljuje od 2011. osvajao dva puta, a po jednom su trofej primili u ruke Andres Iniesta te Franck Ribery.

UEFA-in žiri honorirao je fantastičan niz golova kojima je Portugalac doveo Real do povijesne obrane titule prvaka Europe te osvojen naslov prvaka Španjolske.

Cristiano Ronaldo is the first player in history to score in three different finals in the Champions League era.



2008 ⚽

2014 ⚽

2017 ⚽ pic.twitter.com/hVz4kwthJj