Cro Cop: Fedor me više ne zanima, želim se osvetiti Nelsonu

Foto: Getty Images/Guliver Image

MIRKO FILIPOVIĆ sprema se za veliki revanš protiv Roya Nelsona, nekadašnje zvijezde UFC-a, koji je u veteranskim godinama prešao u Bellator.



Njihov meč 25. svibnja u Londonu nedavno je označen kao zamjenska borba za Bellatorov Grand Prix, što znači da bi pobjednik borbe Nelson - Cro Cop mogao uskočiti u završnicu turnira za pojas teške kategorije. U polufinalu turnira je i legendarni Fedor Emelianenko, kojeg čeka meč protiv još jednog veterana i najvećeg trash-talkera Chaela Sonnena.



Cro Cop je u Bellator stigao zbog revanša s borcem koji mu je zadao težak udarac u UFC-u 2011. godine, ali i kako bi održao formu do povratka u Rizin, u kojem planira još barem dvije borbe. Na mogućnost sudara s Fedorom, kojeg je još nedavno prozivao, Mirko danas odmahuje rukom.



"Iskreno, ne razmišljam o tome. Prije svega, ne mislim da će se to dogoditi. Sviđa mi se turnir, ali nisam navikao tako se boriti. Za mene su dvije ili tri borbe u jednoj večeri, a ovdje je drugačije, samo jedna borba", rekao je Mirko, pa se dotakao Fedora koji je nedavno pobijedio Franka Mira u manje od minute.



"Nemam više posebnu želju boriti se s Fedorom. Kakav je bio protiv Mira? Ne znam je li se vratio ili ne, borba je bila prekratka. Dobro za njega".



Meč s Nelsonom je nova prilika za Mirka da poravna stare račune, nakon što se u povratničkom nastupu u UFC-u osvetio Gabrielu Gonzagi.



"Naravno da želim ispraviti taj poraz, nisam samo sretan što se borim u Bellatoru nego i što mogu osvetiti poraz protiv Roya. Svaki pravi borac želi pobjedu".Cro Copov niz pobjeda traje od 2014. godine."Sretan sam zbog toga, volim pobjede. Uživam u onome što radim. Profesionani sam borac i uživam se boriti. Treniram svakog dana, širom svijeta, borim se širom svijeta, prošli put u Tokiju, sada u Londonu, dobar je to osjećaj. U ovom poslu teško je reći što nosi budućnost, nastavit ću to raditi dokle god me čini sretnim i dokle god mi zdravlje dopusti. Možda će to biti još jedna ili dvije borbe, možda tri. Ne znam. Posebno u mojim godinama", rekao je hrvatski borac.Mirka su novinari pitali i o detaljima ugovora."S Bellatorom imam ugovor na jednu borbu i na nju sam koncentriran. Planiram se boriti i 30. prosinca, oproštajna borba u Japanu. Zainteresirala me borba s čovjekom poput Nelsona, koji me pobijedio. Dobio sam priliku ponovo se boriti s njime, zbog toga sam motiviran i sretan. Dat ću sve od sebe da ga pobijedim", rekao je Cro Cop.