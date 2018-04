ČUDESNA KOINCIDENCIJA Braća zabila u istoj minuti za različite klubove, u različitim ligama

Foto: Getty Images / Guliver Image

NEVJEROJATNA nogometno-obiteljska priča ispričana je ovog vikenda u Engleskoj. Dva brata, Abobaker i Mohamed Eisa, zabili su golove u istoj 13. minuti - za različite klubove. Mlađi Abobaker u siječnju je stigao u Shrewsbury iz Wealdstonea i uspio na debiju za novi klub zabiti prvijenac u remiju 1:1 protiv Buryja (treća liga).

Shrewsbury je trenutačno treći na ljestvici i ako tu i ostane igrat će play-off za ulazak u Championship.

PHOTO: First Town start for @AboEisaa7 and first Town goal, it's been a good game so far for Abo Eisa #salop 1-0 pic.twitter.com/z4xarbEgQD

