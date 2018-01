Čupić preskočio Balića i ispisao povijest

Foto: Index

POGOTKOM u 12. minuti za 7:4, Ivan Čupić (31) u večerašnjoj pobjedi Hrvatske nad Norveškom (32:28) upisao se u anale nacionalnog rukometa.

Postigavši svoj 152. pogodak u 46. službenom nastupu, pretekao je Ivana Balića i na vječnoj se listi kristalizirao kao najučinkovitiji reprezentativni golgeter u povijesti europskih prvenstava.

Ivan Čupić, pouzdano desno krilo, za hrvatsku reprezentaciju nastupa već 13 godina. Debitirao je 2005. godine.

Na listi najefikasnijih topnika svih vremena u kontekstu europskih prvenstava vodeći je Ivan Čupić (154), a redom ga slijede Ivano Balić (151), Manuel Štrlek (136) te Zlatko Horvat (122) i Blaženko Lacković (121).

