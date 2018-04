DALEKO VIŠE OD RONALDA I NEYMARA Messi najviše zaradio među nogometašima ove sezone

Foto: Getty Images/Guliver Image



NAPADAČ Barcelone Argentinac Lionel Messi sa 126 milijuna eura ima najveće prihode među nogometašima na svijetu ove sezone, objavio je francuski časopis France football.

Argentinac je, uzimajući u obzir bruto zarade, premije i marketinške aktivnosti, ostvario rekordan prihod ispred Cristiana Ronalda iz Real Madrida (94 milijuna) i Neymara iz PSG-a (81,5). Ovo je prvi put u zadnjih 20 godina otkako France football objavljuje ljestvicu najbolje plaćenih da je neki nogometaš prešao granicu od 100 milijuna eura.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Među petoricom najplaćenijih su još Gareth Bale iz Real Madrida (44) i stoper Barcelone Gerard Pique (29). Prošle je sezone titulu najbolje plaćenog nogometaša ponio Ronaldo s 87,5 milijuna eura.

Kada je riječ o trenerima, na vrhu je trener Manchester Uniteda Portugalac Jose Mourinho s 26 milijuna, drugi je kineski izbornik Marcelo Lippi (23), a iza su još Atleticov Diego Simeone (22) i Realov Zinedine Zidane (21).

Neymar ima najveće prihode od nogometaša u Francuskoj, s 50 milijuna eura ove sezone, dok se na ljestvicu, odnosno treće mjesto, progurao i Kylian Mbappé povećavši svoju plaću 17 puta. Drugi je po prihodima u Francuskoj Urugvajac Cavani (18,4 milijuna).

📊 | According to France Football, these are the current top 5 highest paid players in the world.



- Lionel Messi: 126 million euros

- Cristiano Ronaldo: 94 million euros

- Neymar: 81 million euros

- Bale: 44 million euros

- Pique: 29 million euros pic.twitter.com/nxucFnf2GL