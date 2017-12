Foto: Getty Images/Guliver Image

MOHAMED SALAH trenutno je jedan od najopasnijih napadača u Europi i jedan od nogometaša koji su obilježili godinu na izmaku. Na ljeto je iz Rome prešao u Liverpool za više od 40 milijuna eura, a u 27 nastupa skupio je 21 pogodak i šest asistencija.



Da bi ostvario svoj san i zaigrao za jedan od najvećih klubova svijeta morao je biti vrlo uporan i kao dječak žrtvovati puno toga. Ima nogometaša koji se žale na žestok tempo modernog nogometa, naročito u Premierligi, ali Salah je navikao na takav život. Nedavno je Liverpoolovim fanovima ispričao svoju priču.



Da bi kao dječak u Egiptu stigao na trening morao se autobusom voziti i po devet sati dnevno, a ponekad bi morao i deset puta presjedati do svog kluba.



"Prvo sam igrao za klub koji je bio na pola sata od mojeg sela u Basyounu. Zatim sam potpisao za klub iz Tante, do koje sam putovao sat i pol, a onda sam otišao u Kairo. Četiri i pol sata vožnje u jednom smjeru, pet dana u tjednu sam išao na treninge", prisjetio se egipatski golgeter koji je prije mjesec dana odveo svoju reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Morao sam napustiti školu ranije kako bih stigao na trening. U školi sam bio od 7 do 9, a imao sam ispričnicu od kluba kako bi me škola pustila ranije jer sam morao u 14 sati biti na treningu. U školi sam bio dva sata dnevno. Sada bi mi bilo jako teško da nisam postao nogometaš", rekao je Salah."Pet dana u tjednu, svakog tjedna, tri-četiri godine sam tako živio. Odlazio sam u 9 ujutro, stigao bih na trening oko 14 sati, trening bi završio do 18, vratio bih se kući oko 22 sata. Jedi, spavaj i sutra sve ponovno. I nije to bio samo jedan autobus, morao sam ih promijeniti tri, četiri, nekad i više."Upornost mu se isplatila, s 20 godina iz Arab Contractorsa u Europu ga je doveo Basel, a onda je preko Chelseaja, Fiorentine i Rome stigao na Anfield."Bio sam mlad, želio sam biti nogometaš, veliko ime. Biti netko poseban. Ali ne mogu reći da sam znao što ću postati. Počeo sam od nule, nisam imao ništa, bio sam 14-godišnjak sa snom. Nisam znao što će biti, ali sam to jako želio", rekao je Salah.