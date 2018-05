Đokoviću prvo četvrtfinale u 2018. godini

Foto: Hina

NEKADA najbolji tenisač svijeta Novak Đoković plasirao se u svoje prvo četvrtfinale u 2018. godini zahvaljujući pobjedi 6:1, 7:5 nad Španjolcem Albertom Ramos-Vinolasom koju je ostvario u osmini finala ATP turnira Masters 1000 serije u Rimu.

Đoković je još jednom dokazao koliko se dobro osjeća u Foro Italicu, gdje je četiri puta dizao pobjednički pehar i još četiri puta bio poražen u finalu, do kojeg je stigao i na prethodna dva izdanja rimskog Mastersa.

Srpski tenisač će imati dobru priliku dohvatiti i polufinale jer će protiv sebe imati Japanca Keija Nishikorija, od kojeg je bolji bio i prije tjedan dana u Madridu, a u međusobnim dvobojima vodi 12:2, od čega je 5:0 na zemljanoj podlozi.

U petak su u Rimu na rasporedu svi četvrtfinalni dvoboji, a Marin Čilić i Pablo Carreno-Busta jedini su koji će svoj meč odigrati na drugom najvećem stadionu u Foro Italicu, NextGen Areni. Meč će započeti nakon što četvrtfinalni obračun na WTA turniru završe Njemica Angelique Kerber i Ukrajinka Jelina Svitolina, koje će krenuti u podne. Čilić i Carreno-Busta neće na teren izaći prije 14 sati.

Na središnjem terenu će točno u podne program otvoriti Rafael Nadal i Fabio Fognini. Novak Đoković i Kei Nishikori su treći, nakon Marije Šarapove i Jelene Ostapenko (ne prije 16 sati). Na kraju dana (ne prije 21 sat) o posljednjem polufinalistu odlučivat će David Goffin i Alexander Zverev, nakon što svoj četvrtfinalni meč završe Simona Halep i Caroline Garcia.