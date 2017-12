Dok ostali nogometaši odmaraju na Karibima, srpska zvijezda kopa bunare po Africi

Foto: Screenshot

I DOK se većina njegovih kolega iz Bundeslige i svih ostalih liga koje imaju zimsku pauzu odmara u tropskim krajevima, skupim hotelima i na jahtama, Borussijin stoper Neven Subotić (29) ima pametnijeg posla.

Bivši srpski reprezentativac ovih dana je u Etiopiji. Ne da bi se odmarao ili izležavao već da bi - kopao bunare. Na 42 stupnja Celzija Subotić sa svojim suradnicima obilaze najsiromašniju regiju te zemlje u sklopu svojeg projekta izgradnje bunara s vodom za piće u tim područjima.

"Za mene nema alternative. Ležanje kraj bazena me ne zanima, ovo je prava stvar. Ovdje se osjećam kao kod kuće jer susrećem divne ljude", rekao je Subotić koji već peti put boravi u Etiopiji.

Njegova fondacija pomaže izgradnju bunara u zabačenim mjestima, a u zadnjih pet godina ih izgradio više od stotinu. Subotić jako dobro zna kako je to živjeti u lošim uvjetima. U Njemačku je stigao kao izbjeglica iz Banje Luke, što je najviše utjecalo na njega da se počne baviti humanitarnim radom.

"Druženje s ovim ljudima, a najviše djecom me ispunjava. Igramo nogomet, šalimo se. Voda je život i svi je moramo imati. Nekad su ovi učenici putovali satima kako bi došli do vode za piće, a sad imaju čistu vodu i mogu u školu dolaziti na vrijeme. Svijet je jako nepravedno mjesto i to mi je najveća motivacija. Ja sam u životu imao jako puno sreće i želim je prenijeti i drugima", rekao je Subotić, o kojemu je Deutsche Welle snimio i kratki dokumentarni film "Voda je život".