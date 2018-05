Donna Vekić namučila treću tenisačicu svijeta, mlada Zadranka iz kvalifikacija stigla do osmine finala

Foto: Hina/EPA

HRVATSKA tenisačica Donna Vekić imala je vodstvo 6:2, 3:2 uz prednost breaka u drugom setu protiv treće igračice svijeta Garbine Muguruze, ali nije uspjela slomiti otpor Španjolke koja je preokretom došla do pobjede 2:6, 6:4, 6:1 nakon dvosatne borbe u 2. kolu milijunskog WTA turnira u Madridu.



Odlličnom igrom u prvom setu i do polovice drugog, 21-godišnja Osječanka bila je na putu prema najvećoj pobjedi u karijeri. Međutim, pad postotka prvog servisa sa 84 posto u prvom setu do 59 u drugom, odnosno 53 u trećem, te pogreške koje su se uvukle u igru hrvatske igračice od sredine drugog seta, pomogli su Muguruzi da se izvuče iz rezultatskog zaostatka i preokretom izbori mjesto u osmini finala.



