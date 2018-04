DRAMA U NAJJAČOJ DRUGOJ LIGI NA SVIJETU Pola tablice tuče se za prvu, Srbin ruši rekorde

Foto: Getty Images/Guliver Image

AKO PITATE igrače i trener koji su u njoj, ali i u mnogo jačim ligama igrali ili vodili momčadi, engleski Championship je najteža liga na svijetu.

U tu konkurenciju mogla bi ući i talijanska Serie B, svi se slažu da nema pakla u profesionalnom nogometu kakav je u drugoj engleskoj ligi. Dva kola prije kraja ovosezonskog Championshipa poznate su samo dvije stvari: prvak je Wolverhampton i on će direktno u Premiership, a zadnji je očajni Sunderland i on će sigurno u League One.

Tko će im se pridružiti gore ili dolje još nitko ne zna. Apsolutna je drama gornjem domu. Osim ako se Millwall senzacionalno ne dokopa Premiershipa, ove godine neće biti "lijepih priča", poput Brightona i Huddersfielda prošle sezone. Ove godine u igri su samo "teškaši", redom klubovi bogatih azijskih vlasnika.

Za drugo mjesto, koje također izravno u Premiership, bore se Cardiff City, Fulham i Aston Villa. Dvije od te tri momčadi za utješnu nagradu dobit će mjesta koja vode u doigravanje. Za preostala dva mjesta u play-offu bore se Middlesbrough, Derby, Millwall i Brentford te s puno manjim izgledima Preston. Teoretske šanse imaju Bristol i Sheffield United, iako je tu već riječ o naprednoj matematici.

Readingu i Birmingham Cityju u preostalih 180 minuta treba po dva boda da se spase ispadanja, a za goli drugoligaški život do zadnjih sekunda borit će se Bolton (40), Barnsley (38) i pretposljednji Burton Albion (38).

I dok će tamo na kraju slaviti onaj koji bude najman je loš, izrazito zanimljivo bit će na vrhu.

U najboljoj situaciji je na prvi pogled Cardiff City, klub u vlaništvu malezijskog tajkuna Vincenta Tana. Momčad Neila Warnocka, na koju je koeficijent na izravan plasman u Premiership bio 25, trenutačno je na drugom mjestu s bodom više od Fulhama. Warnock je u trenerskoj karijeri sedam puta vodio svoje momčadi u viši rang i u Walesu se nadaju da će uspjeti i osmi put. Cardiff ima sve u svojim rukama. U subotu gostuju kod nezainteresiranog Hulla, a u zadnjem kolu igraju kod kuće protiv davljenika Readinga. Dobiju li obje utakmice, vraćaju se u Premiership nakon pet godina.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Da je igrao kao zadnja 22 kola, trećeplasirani Fulham odavno bi već ulazak u prvu ligu. Dok je palestinsko-američki milijarder Shahid Khan slagao ponudu za kupnju Wembleya na koji želi preseliti Jacksonville Jaguarse, njegov Fulham je u prva 22 kola imao tek sedam pobjeda i činilo se da će još jednu sezonu baciti u vjetar.

No, onda je momčad srpskog trenera Slaviše Jokanovića nanizala 22 utakmice bez poraza, što je klupski rekord i sasvim neočekivano se uključila u borbu za prolazak. Jokanović je na pola sezone mladog veznjaka Ryana Sessegnona (17) gurnuo u špicu, od Southamptona je posudio beka Matta Targetta, a iz Newcastlea je na posudbu došao sunarodnjak Aleksandar Mitrović.

Fulham je odjednom progirao. Sessegnon je zabio 15, a Mitrović 11 golova i pobijedi li Fulham večeras otpisani Sunderland, barem do subote i utakmice Hulla i Cardiffa zasjest će na drugo mjesto. U zadnjem kolu gostuju kod Birminghama koji teoretski već u ovom kolu može osigurati ostanak i mogao bi biti opušteniji na zatvaranju sezone.

Nešto će se pitati i Aston Villu kineskog milijardera Tonyja Xiaa koja ima apsolutno najteži raspored. Momčad iz Birminghama u subotu dočekuje Derby, a u zadnjem kolu gostuje kod Millwalla. To su loše vijesti. Dobra je da je Villa u svakom slučaju osigurala mjesto u play-offu, a nadat će se da će joj se u borbi za drugo mjesto poklopiti rezultati konkurenata i da će se nakon dvije godine izbivanja opet vratiti u Premiership.

Deset bodova manje ima četvrtoplasirani Middlesbrough koji ima bod više od Derbyja. Te dvije momčadi drže zadnja mjesta koja vode u doigravanje. Dva boda manje od Derbyja ima Millwall, Brentford tri, a Preston četiri.

Puno toga će biti jasnije već u subotu. Od 16 sati igraju Aston Villa i Derby, a puno toga će odlučiti izravan dvoboj Middlesbrougha i Millwalla koji počinje u 18:30.

Klub koji iz Championshipa uđe u Premiership zaradit će najmanje 185 milijuna funti, ovisno o rezultatima. Kroz dodatne dvije sezone i dalje će dobivati novac od TV prava, neovisno u kojoj ligi se natječe. Izbore li pak ostanak u Premiershipu sljedeće sezone, ta zarada penje se do vrtoglavih 300 milijuna funti.