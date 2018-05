DRUŽITE SE S NAJPOZNATIJIM HRVATSKIM GEJMEROM Luka "PerkZ" Perković stiže u Zagreb

Foto: LoLesports/Flickr

NAJUSPJEŠNIJI hrvatski profesionalni esportaš i jedan od najboljih League of Legends igrača u Europi u subotu 25. svibnja u stiže na Fan Meeting by KlikTech, druženje s fanovima i prijateljima koje će se održati u prostoru Stablo znanja powered by Vipnet u Studentskom centru u Zagrebu na adresi Savska cesta 25. Druženje počinje u 14:00, svi okupljeni moći će iz prve ruke čuti PerkZova iskustva, organizirano je potpisivanje dresova i periferije, održat će se Q&A panel, a neki sretnici ili sretnice, moći će s PerkZom zaigrati i League of Legends.

Luku "PerkZa" Perkovića ne bi trebalo posebno predstavljati, ali s obzirom na odnos medija prema esportu u Hrvatskoj mi ćemo to svejedno učiniti. PerkZ je League of Legends počeo igrati s 13 godina i u početku nije planirao postati profesionalni igrač, međutim njegova karijera je ubrzo krenula uzlaznom putanjom. Od 2016. s timom G2 Esports PerkZ će nastupati u najprestižnijem europskom natjecanju League of Legends Championship Series. Iste godine osvojit će nagradu LCS Rookie of the Split, kao najbolji novi igrač, a u naredne dvije godine osvojit će četiri uzastopna naslova prvaka Europe te tako postaviti rekord u osvojenim uzastopnim naslovima EU LCS-a. Za one koji nisu toliko upoznati sa sustavom natjecanja, svake godine održavaju se dvije sezona LCS-a, proljetno i ljetno izdanje.

Foto: LoLesports/Flickr

Zahvaljujući sjajnim igrama u regionalnom prvenstvu PerkZ i G2 Esports će dvaput nastupati na League of Legends World Championshipu, najvećem natjecanju najpopularnijeg esporta na svijetu. Na Mid-Season Invitationalu 2017 osvojili su drugo mjesto nakon što su u finalu poraženi od notornog SK Telecom T1, najboljeg tima koji je ikad igrao igru. PerkZ će te godine na međunarodnoj pozornici pokazati svu raskoš talenta, a u finalu će na svojoj poziciji (midu) u više navrata nadigrati najboljeg igrača svih vremena Leeja "Fakera" Sang-hyeoka. Zahvaljujući dominaciji u Europi G2 Esports predvođen PerkZom dobit će nadimak Kraljevi Europe, a njegovo kraljevstvo postat će mid lane.

G2 Esports je na prijelazu godine prošao kroz velike promjene, jedini igrač koji je ostao iz prošlogodišnjeg sastava je upravo PerkZ koji je bio zadužen i za formiranje nove ekipe. Iako su mnogi sumnjali u kvalitetu igrača oko njega, G2 Esports je po petu uzastopni put uspio doći do finala EU LCS-a, ali ove godine Fnatic je bio bolja ekipa. Prvo je to finale u Europi koje je PerkZ izgubio otkad se natječe u tom natjecanju. Tijekom godina PerkZ se profilirao u ne samo sjajnog igrača, već i vođu ekipe od kojeg se očekuju titule, a on od te odgovornosti nikada nije bježao, iako ima tek 19 godina. Zbog gustog rasporeda i brojnih obaveza, zaista su rijetke prilike kada možete upoznati PerkZa, razgovarati s njim, a kamo li i zaigrati. Upravo zato PerkZ nije uživo posjetio finale Vip Adria League održano prošle godine već je bio primoran poslati video poruku za sve okupljene. Zato svakako dođite u Stablo znanja u subotu!

Okupljanje organizira KlikTech, hrvatska esport organizacija najpoznatija upravo po uspjesima u League of Legendsu. Najbolji League of Legends tim s ovih prostora osvojio je u regiji sve što se dalo osvojiti, a nakon nastupa na European Masters turniru, regija je postala premala i igrači su krenuli tražiti druge izazove. KlikTech je nedavno predstavio novu postavu koja će ih predstavljati na regionalnim League of Legends natjecanjima u kojoj se nalaze dva Hrvata Bruno "Drakrai" Ivančić i Ivan "John" Vulinec, na bot laneu će igrati dva Makedonca laneu Valmir "Goldentoast" Fejzullahu te Stefan "Mistrial" Sevcenko dok će u džungli biti mladi Nizozemac Mark "Markoon" van Woensel. Teško je očekivati da će nova postava biti dominantna kao ona prošla, ali ako nas je KlikTech dosad nešto naučio, to je da upornosti i truda da budu u samom vrhu regionalnog esporta neće nedostajati. KlikTechova CS:GO ekipa, također nedavno okupljena, u dodatnom je otvorenom kupu izborila mjesto u zatvorenim kvalifikacijama za drugu sezonu Vip Adria League te će se boriti za mjesto u jednoj od najvažnijih regionalnih esport liga.

O Stablu znanja također smo već pisali te ovo neće biti prvi put da se u zagrebačkom Studentskom centru održavaju gaming ili srodni događaji. Na istom mjestu se održavala i UniSportZG eSport liga, sveučilišno esport prvenstvo, a sigurno smo da će u budućnosti biti sve više takvih događaja. Inače se radi o studentskom tehnološkom centru podržanom od strane Vipneta, zamišljenom kao prostor za gaming, povezivanje, učenje, druženje i odmor koje redovito organizira i ugošćuje brojna događanja za studente, ali i mlade općenito. Prostor je opremljen i gaming računalima tako da će neki od posjetitelja dobiti priliku i zaigrati s PerkZom ili pak, protiv njega.

Foto: Stablo znanja powered by Vipnet