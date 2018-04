DŽEKO PREŠAO U BEATLESE Gazzetta oduševila naslovnicom za spektakl Liverpoola i Rome

Naslovnica Gazzeta dello Sport

LIVERPOOL - ROMA od 20.45 igra se prva polufinalna utakmica Lige prvaka. Najčitaniji talijanski i jedan od najuglednijih svjetskih sportskih dnevnika tim povodom napravio je prigodnu naslovnicu.

Na njoj su tri glavna igrača i trener Rome prikazani kao članovi Beatlesa koji sviraju i pjevaju, dok je ispod njih naslov: "Roma, all you need is gol."

Aluzije na jedan od najvećih hitova (All you need is love) najvećeg banda u povijesti pop-glazbe i same Beatlese su jasne: Romi u gradu slavnom po Velikoj četvorku treba gol kako bi na uzvratu na svom terenu imala priliku za prolazak u finale.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Talijane je oduševilo kako je Gazzetta na naslovnici sjajno na tijela članova Beatlesa montirala glave zvijezde Rome.

John Lennon je postao Radja Nainggolan, Ringo Starr se pretvorio u Danielea De Rossija, Paul McCartney izvršio preobražaj u Eusebija Di Francesca, dok je George Harrison oživio kao Edin Džeko.