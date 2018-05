Evo kada izlazi PES 2019 i što možemo očekivati

Screenshot: PES 2019/Konami

MALI propust hongkonškog PlayStation Storea otkrio je neke zanimljive informacije u vezi s PES-om 2019. Tako bi ovogodišnje izdanje popularne nogometne igre svjetlost dana trebalo ugledati 30. kolovoza, nešto ranije nego prethodnih godina i dobrih mjesec dana prije FIFA-e 19.

U opisu igre na PlayStation Storeu bilo je navedeno da uključuje brojne licencirane lige, što je velika vijest nakon što je Konami izgubio licenciju UEFA-e za Europa ligu i Ligu prvaka. MyClub mod navodno će biti posve drukčiji nego dosad te će svaki element biti ponovno napravljen. Grafika bi trebala biti fotorealistična, a moći ćemo ga zaigrati i u 4K rezoluciji. Individualnost nogometaša u igri također bi trebala biti dodatno poboljšana. Naslovnicu Legend izdanja igre trebao bi krasiti David Beckham, koji se već nekoliko puta nalazio na naslovnicama nogometnih igara.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Screenshot: PES 2019/Konami



Iako novosti zvuče obećavajuće, i dalje nismo doznali najvažnije informacije. Igračima PES-a, za razliku od igrača FIFA-e, nije toliko važno tko će biti na naslovnici, tko su glavni partneri i hoće li se natjecanje zvati Liga prvaka ili nekako drukčije nego očekuju najbolju nogometnu simulaciju. Točna imena igrača, klubova i liga nedvojbeno će pomoći u povećavanju udjela na tržištu i privlačenjem više casual igrača, ali sigurno će EA Sports s FIFA-om 19 imati odgovor.

PES 2019 bi trebao biti prekretnica za PES esport na koji se Konami želi usredotočiti u budućnosti, ali kako će to točno učiniti, zasad nije poznato. Službeno natjecanje je PES League, ali ono ne privlači gotovo nikakav interes šire esport publike. U suradnji s eFootball.Pro pokrenuta je esport liga u kojoj će kao partner Konamija sudjelovati i Barcelona, ali sve je to daleko od prave strukture punokrvnog esport naslova. Moramo priznati da u tom pogledu EA Sports s FIFA eWorld Cupom radi puno bolji posao, a to znači još jedan velik izazov za Konami.