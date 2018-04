EVO KAKO JE SUDAC BIO JUVENTUSOV 12. IGRAČ Pogledajte sve odluke protiv Intera

Waves play on for a slide tackle that catches Candreva. Candreva is shell shocked and doesn't know what is yet to come in this feast of a Derby D'Italia. Easily could have been a yellow given Candreva was just about to break into pockets of space. pic.twitter.com/7ti8UB8YRP

Pjanić već ima žuti karton kada ga je sudac u 28. minuti poštedio drugog žutog. Zanimljivo, Orsato za ovo nije dosudio niti prekršaj za Inter.

Late tackle by Pjanic on a yellow card at this point, The referee waves play on again and not even a free kick is given at the very least for the late contact. pic.twitter.com/teFqipU3mK

Cancelo se na boku sjajno oslobađa Alexa Sandra i u naletu je prema kaznenom prostoru. Ali Juveov bek ruši ga laktom u vrat. Inter za to ne dobiva niti prekršaj, da ne govorio da Sandro nije kažnjen opomenom, kamoli kartonom koji je morao dobiti.

The perfect 1st touch by Cancelo to beat Alex Sandro and run into the space behind. He is elbowed and brought down. No free kick is awarded and Juventus counter attack. A clear yellow for anyone with eyes. pic.twitter.com/N446ZhL2ZV

Pogled na istu situaciju, samo iz drugog kuta, pokazuje da je sudac ozbiljno oštetio Inter ovom prilikom.

A late tackle by Higuain and he stamps on Rafinha's foot. The ref plays the advantage rule to avoid having to make any serious decisions. pic.twitter.com/QSTnX37Z4j — InterYaSkriniar (@InterYaSkriniar) April 29, 2018

Pjanić se opet izvukao drugog žutog kartona, iako je u ovoj situaciji doista nevjerojatno kako ga je sudac poštedio isključenja.

A challenge not worthy of a 2nd yellow in a decisive period of the match for both teams. A decision that did influence the full time result. Even with Spalletti's shocking substitutions they may never have come to pass if the right decision was made here to send Pjanic off. pic.twitter.com/ChXOfFLHK2 — InterYaSkriniar (@InterYaSkriniar) April 29, 2018

Pogledajte drugi kut iste situacije. Pjanićeva noga u tijelo, a ruka u vrat protivničkog igrača Rafinhe. Orsatu to nije za žuti karton.

The replay angle as slow and as smooth as I could get it again for this shocking call that Pjanic got away with. Now that a day has passed and other results have come in a decision that has cost us more than just 3 points. pic.twitter.com/RVeVsyAekZ — InterYaSkriniar (@InterYaSkriniar) April 29, 2018

Cuadrado na rubu kaznenog prostora s obje ruke trga Rafinhu, ali Orsato pokazuje da se igra dalje, iako je trebao dosuditi slobodnjak za ubačaj pred Juventusov gol.

Waves play on for Cuadrado holding on to Rafinha on the edge of the box. Down to 10 men and the score was 1-1. Should have obviously given us a free kick and a chance to send another ball into the box for Icardi, Skriniar, Miranda and Perisic to try and attack. pic.twitter.com/Vply9o9Sxd — InterYaSkriniar (@InterYaSkriniar) April 29, 2018

Higuain snažno gazi Rafinhu po stopalu, na što sudac pušta prednost. Naknadno nije kaznio igrača Juventusa kartonom.