FIFA: Hrvati iz El Clasica zasjat će u Rusiji

Foto: Instagram

BLIŽI se novi 271. El Clasico, a u njemu će ponovno jednu od važnijih uloga igrati hrvatski igrači. Ivan Rakitić s Barcelonom večeras od 20:45 sati dočekuje Luku Modrića, Matea Kovačić i Real u 36. kolu Primere, a tim povodom o hrvatskim reprezentativcima pisala je i FIFA te najavila njihovo sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Tamo će ekipa Zlatka Dalića igrati u skupini D zajedno s Argentinom, Islandom i Nigerijom, a prvi cilj Hrvatske jeste proći grupnu fazu. Na tom putu puno će toga ovisiti o zvijezdama Reala i Barcelone.

"Rakitić, Modrić i Kovačić igrat će zajedno na Svjetskom prvenstvu za Hrvatsku a večeras će biti na suprotnim stranama u velikom derbiju Barcelone i Reala. Trojica igrača će u Rusiji činiti jedan od najboljih veznih linija na prvenstvu, o čemu je govorio i izbornik Nigerije Gernot Rohr, čija će momčad igrati protiv Hrvatske u prvom kolu skupine D", započela je FIFA na svom službenom sajtu.

#WK2018 nieuws: International team-mates, but set to be foes for their Spanish clubs on Sunday🇪🇸⚽️



Ahead of El Clasico, we take a closer look at 🇭🇷Croatia's dynamic midfield #WorldCup



👉https://t.co/Az8zAuUEBJ pic.twitter.com/2b9VL3J5q7