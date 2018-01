Fotka teška 382 miljuna eura

Foto: Screenshot YouTube

OBOJICA su rođeni 1992. Neymar je stariji nešto manje od pola godine. Premda su kao klinci bili suparnici i živjeli u različitim gradovima, uvijek su bili povezani. Ostali su veliki prijatelji do danas.

Neymar je bio zvijezda Santosa, Coutinho Vasca de Game. Zajedno su prošli gotovo sve selekcije mladih brazilskih reprezentacija. Ključni su igrači Selecaa i najveći su adut Brazila koji će u Rusiji tražiti šesti naslov prvaka svijeta. Nekad su bili budućnost brazilskog nogometa, danas su dio nogometne povijesti. U razmaku od samo šest mjeseci postali su prvi i treći najskuplji nogometaši svih vremena.

Neymar je ljetos iz Barcelone otišao na Park prinčeva za rekordnih 222 milijuna eura, a Coutinho je danas zamijenio Anfield Camp Nouom za 160 milijuna eura. Najveći zimski transfer ikad, a samo su Neymar i Mbappe koštali više.

Kad su bili prištavi i žgoljavi klinci s ovih fotografija jesu li mogli i pretpostaviti da će jednog dana zajedno koštati 382 milijuna eura? Je li to itko mogao pretpostaviti? Teško.

Neymar and Philippe Coutinho, how far they've come: the first and third most expensive footballer in history pic.twitter.com/n8UMyNa1vB