FRANCE FOOTBALL "Andrese, oprosti nam"

PROŠLU subotu Barcelona je u finalu Kupa Kralja razmontirala Sevillu 5:0, za svoje četvrto slavlje zaredom. Cijela je utakmica bila jednosmjerna ulica, a u svih 90 minuta mogli smo uživati u rapsodiji momčadi koju je predvodio možda i posljednji gospodin u svijetu vrhunskog nogometa - veliki Andres Iniesta.

Na stranu što je vječni mladić iz Albacetea odigrao savršenu utakmicu, a nije čak važno ni što je zabio i gol. Cijeli madridski stadion Wanda Metropolitan u 88. minuti na noge je ustao zbog svega što je Iniesta dao nogometu, pruživši mu nezaboravne ovacije. Usred Madrida. Takvu počast zaslužuju samo najveći, a maestro je jedan od takvih.

Nakon šokantnog ispadanja od Rome u četvrtfinalu Lige prvaka Andres je izjavio da od ljeta napušta Camp Nou, kultni stadion na koji je došao još kao dječak i na kojem se upisao u vječnost. Tko zna gdje će završiti karijeru, neki kažu u Kini, neki tvrde da će otići preko bare družiti se sa Zlatanom, a možda će i kazati dosta i otići u mirovinu. Što god odluči, dobro je odlučio, jer nogometu je ionako dao previše.

Iniesta je u nogometu ostvario i osvojio sve. S Barcom je više puta pokorio Europu, a s Furijom je bio europski i svjetski prvak. Ipak, postoji nešto što Andres nema u svojoj trofejnoj vitrini. A trebao je dobiti. Zlatna lopta.

Upravo se zbog toga France Football, ugledni list koji dodjeljuje tu prestižnu individualnu nagradu, odlučio ispričati virtuozu nogometne igre. To je učinio njihov urednik Pascal Ferre koji je u tekstu Oprosti nam, Andrese poručio da je činjenica da Iniesta nikad nije dobio Zlatnu loptu "demokratska anomalija". Također, nahvalio je Iniestu te mu je tako odao priznanje za sve što je napravio u čudesnoj karijeri.

