FRANCUZI BIJESNI NAKON ISPADANJA "Treba nas biti sram, gadi mi se kako smo igrali, limitirani smo"

ŠOK je slaba riječ. Ono što su Španjolci priredili Francuzima u polufinalu rukometnog Europskog prvenstva malo tko je očekivao. Nakon 17 uzastopnih pobjeda Francuske na velikim natjecanjima, Španjolska je pomela pod zagrebačke Arene sa svjetskim prvacima i potpuno zasluženo se plasirala u finale. Tamo će u nedjelju za zlato igrati protiv Švedske, koja je nakon produžetka izbacila Dansku.

Francuski izbornik i igrači nisu skrivali razočaranje ovakvim raspletom. Uoči prvenstva, a osobito nakon razmontiravanja Hrvatske u zadnjem kolu drugog kruga, svi su Francuze vidjeli na vrhu Europe. Činilo se da pravu konkurenciju, zapravo, nemaju.

Time je fantastičan uspjeh Španjolaca i veći, jer su dominirali velikim dijelom utakmice i upravo su oni izgledali kao momčad koja je na turnir došla sa statusom velikog favorita.

Svi francuski igrači bili su razočarani, ali osobito ljutit i bez dlake na jeziku bio je Valentin Porte.

"Razočaranje je možda i kriva riječ. Ja nisam razočaran, ja sam bijesan. Razočaran si kad izgubiš od bolje momčadi u zadnjim sekundama. Onda si razočaran. Ovo? Gadi mi se to kako smo igrali u prvom poluvremenu i kako smo u petnaest minuta prosuli sve ono dobro što smo radili još od početka priprema u prosincu. Ne razumijem. Sramotno je ono što smo mi prikazali u prvom poluvremenu, treba nas biti sram. Gubili smo šest razlike i zabili samo devet golova. Za to nema baš nikakvog opravdanja", grmio je Porte nakon poraza.

Francuska se u drugom poluvremenu vratila te dvaput imala napad za -2. No Dinartova momčad se spetljala, izgubila lopte i više nije bilo povratka.

"Ma ne, nismo vjerovali da se možemo vratiti. To je najveći problem. Kad sam vidio da smo se tako brzo vratili u igri bio sam još bjesniji i pitao sam se zašto tako nismo mogli igrati od početka. No u takvim situacijama znaš da u devet od deset slučajeva nećeš imati vremena vratiti se do kraja pa opet potoneš", rekao je Porte.

Novinari su ga pitali kako je moguće da nisu uspjeli naći odgovora na čvrstu španjolsku obranu.

"E, to su limiti naše igre. Mi bismo stalno željeli igrati lijepo i lepršavo, a u ovakvim utakmicama se moraš prilagoditi i igrati pametno, glavom. Polufinale Europskog prvenstva protiv Španjolske se ne igra na ploči u svlačionici. Moraš biti svjestan toga da ti ne ide onako kako si zamišljao i moraš se adaptirati. Mi to nismo mogli ili nismo znali napraviti. Nevjerojatno", grmio je Porte.

Didier Dinart bio je nešto blaži. Zamjerio je momčadi na pogreškama, ali spomenuo zanimljiv detalj.

"Možda smo bili malo previše puni sebe. Možda smo igrali s previše samopouzdanja. Nismo dugo izgubili utakmicu, a Španjolska je izgubila dvije na ovom turniru i bila je puno opreznija. Ukratko, nismo igrali uopće dobro, ali nisam skroz nezadovoljan. Ipak se borimo za medalju", rekao je francuski izbornik.