Gobac udario po legendama: "Balić i Metličić nisu kompetentni, fali im škole"

Foto: Hina

ZORAN GOBAC jučer je predstavio povratnika Linu Červara kao novog izbornika rukometne reprezentacije Hrvatske.

Červar, zadnji izbornik s kojim je Hrvatska osvojila zlato na velikom natjecanju, ali i igrala neko veliko finale,posljednjih šest godina proveo je u Makedoniji kao trener Metalurga.

Sada se vraća poslije sedam godina na klupu na kojoj je bio od 2002. do 2010. i koja je prazna nakon smjene Željka Babića zbog neuspjeha na SP-u u Francuskoj u siječnju, gdje je Hrvatska prvo protiv Norveške ispustila finale, a zatim protiv Slovenije broncu.

Pred Červarom je veliki izazov, jer Hrvatska je u siječnju iduće godine domaćin EP-a. Javnost zanima koje će igrače odabrati i tko će mu biti pomoćnici prije jedinog natjecanja na kojem Červar, zlatni s Olimpijskih Igara i Svjetskog prvenstva, nije osvojio naslov.

Novinare je naravno najviše zanimalo što će biti sa stručnim stožerom, odnosno, hoće li Lino vratiti Balića i Metličića.

"Suradnici moraju biti lojalni. Misliti svojom glavom, ali i da djelujemo u istom smjeru. Ne mogu prejudicirati hoće li to biti Balić i Metličić. Znate, ja sam ipak djevica u horoskopu, pa trebam dobro razmisliti", rekao je jučer Lino, no alfa i omega hrvatskog rukometa Zoran Gobac u intervjuu za Sportske novosti dao je naslutiti da su Ivano i Pero prošlost u hrvatskoj reprezentaciji, nikako njena budućnost. Barem ne u ovom trenutku.

''Što se bivše struke tiče, nismo uspjeli izbalansirati momčad. Bilo je nepovjerenja u momčad. Morali su neke stvari među sobom drukčije postaviti, no, ima razloga zašto toga nije bilo. I tu nedostaje škole jer jednostavno moraš imati kompetenciju ako se s nečim baviš'', rekao je Gobac, pa je priznao da je i on dao podršku bivšem stručnom stožeru:

''Istina, ali bili smo prisiljeni zbog situacije koja je prethodila tome u određenom trenutku. No, pokazalo se da moraš imati školu. Tu u prvom redu govorim o Ivanu, koji je bio naš trofejni igrač, koji mora napraviti prijelaz između igrača i trenera jer mi nemamo međuprostor, ne znam kako bismo nazvali tu funkciju koju je on obavljao trenutačno. Mi na njega računamo, a je li to za godinu, tri ili pet, ne znam. Isto je i za Peru, koji se mora školovati trenerski. Moramo imati kompetentne ljude na pravim mjestima.''