God of War: igre zbog kojih sam se vratio PlayStationu

Screenshot: God of War

JEDNA od najpopularnijih franšiza u industriji videoigara danas je dobila novi nastavak. God of War razvio je SIE Santa Monica Studio, a igra je od danas i službeno dostupna ekskluzivno na konzoli PlayStation 4. Igra je odmah očarala igrače i kritiku, a mnogi je već sada nazivaju najboljom igrom cijelog serijala. U prijevodu, trenutno ima drugu najvišu ocjenu od svih igara za PlayStation 4, odnosno najvišu od svih originalnih igara. Sjajna je to prilika da se prisjetimo vlastitih putovanja s Kratosom i načina kako je okorjelog multiplayer igrača vratio PlayStation konzolama.

Moje igranje počelo je još devedesetih godina, na Nintendu 64 i prvom PlayStationu. Dvojku nisam imao, a upravo u to vrijeme počeo sam igrati na PC-ju. Iako mlad, privukle su me RPG igre poput Baldur's Gate II i Icewind Dale II, ali i starije pucačine poput Quake i Unreal Tournamenta. Između moja dva omiljena naslova izašao je i Diablo II: Lord of Destruction. Kako se bližio kraj osnovne škole tako sam se sve više bavio natjecateljskim igrama, a u taj sam svijet potpuno zakoračio nakon izlaska originalnog Call of Dutyja.

Kako nisam imao PlayStation 2, tako se nisam bavio igrama koje su izlazile isključivo za konzole. U društvu kod nekoga tko ima dvojku bih, kao i većina, obično zaigrao PES ili nešto slično. Tada igre nisu izlazile kao na traci, a originali su na ovim prostorima bili još i rjeđi. 2007. izlazi Call of Duty 4: Modern Warfare kojem ću posvetiti više od nekoliko tisuća sati. Single player igre zaigrao bih tek povremeno, ne preskačući samo one najvažnije poput The Witcher i Fallout. Iako bih igrao i sve što bi mi drugi preporučili, rijetko me koja igra uspjela zadržati.

Otprilike u to vrijeme jedan zajednički prostor društva opremamo s PlayStationom 2, iako je trojka već bila vani. Kako nas je više, tako donosimo razne igre, a netko od nas donio je i God of War. U neko gluho doba ljetne noći, trojica smo sjedili uz pivo i prekopavali te igre tražeći nešto što bismo mogli zaigrati. Kako nitko od nas nije znao što je to točno odlučili smo pokušati. Deset sati kasnije bili smo odlučni da ćemo ga proći kao i sve ostale igre serijala. Tada sam odlučio nabaviti PlayStation 2. Kako je konzola već bila starija, to nije bio problem, a ja sam praktički u jednom dahu odigrao prva dva nastavka u serijalu, God of War i God of War II.

Screenshot: God of War



Igre se bile napravljene fenomenalno, kombinacija slagalica i maštovitih, brutalnih borbi u priči inspiriranoj grčkom mitologijom tvorile su kombinaciju za uspjeh. Glavni lik Kratos, prožet mržnjom i željom za osvetom, kolebat će se kroz cijeli serijal da zadrži nešto ljudsko ili da se istoga odrekne za moć, a s njegovim borbama mogao se posvetiti i svaki igrač. Bez obzira na sve, Kratos je bio odlučan i zračio moći, vjerojatno više nego bilo koji drugi lik u videoigrama.

Ako ne želite znati detalje iz ranijih nastavaka serijala, preskočite sljedeći dio.

Već u prvom nastavku doznajemo kako je postao takav, kada se prisjeća trenutka u kojem je svoj život dao Aresu za posljednju pobjedu na bojištu kao vođa spartanske vojske. Ironično, barbari su se također vratili po osvetu. Bog rata Ares prepoznaje potencijal u Kratosu kao oružju koje će provoditi njegovu volju te mu ispunjava želju, a kao uspomenu na zakletvu Ares će ga okovati sjekirama lancima Blades of Chaos, privezanima za Kratosove ruke, kojima će poraziti kralja barbara. Ne treba ni govoriti kako mi je to istog trenutka postalo omiljeno oružje bez obzira na sve RPG naslove koje sam igrao, uključujući i World of Warcraft.

Iako Kratos uspješno provodi volju boga rata, Ares nije zadovoljan. Zna da u Kratosu mora ubiti i ono malo ljudskosti što je ostalo te da će to postići samo ako ubije njegovu ženu i kćer. Ares šalje Kratosa da predvodi napad na selo i hram božice Atene, ali u tajnosti tamo odvodi njegovu ženu i kćer. Pomahnitali Kratos u želji da uništi hram ubija svoju obitelj i proklinje Aresa, najavljujući mu osvetu. Proročica koju je sreo prije ulaska u hram osuđuje Kratosa da nosi pepeo svoje obitelji zbog čega ima karakterističnu bijelu boju. U tom trenutku Kratos postaje Ghost of Sparta (Duh Sparte) i kreće po osvetu nad Aresom.

Screenshot: God of War

Kasnije ćemo u igri God of War: Ascension doznati kako je Zeus želio spriječiti proročanstvo u kojem ga ubija smrtnik s karakterističnim oznakama od rođenja. Međutim, Ares će umjesto Kratosa uzeti Demiosa, njegovog brata, a Kratos će njegovu oznaku, crvenu tetovažu, nositi do kraja života. Već u samoj povijesti lika proteže se tolika dubina i patnja da je njegova mržnja potpuno opravdana, a mi ćemo mu pomoći da osveti obitelj.

Osjećaj koji se pojavljuje u prvom nastavku kada Kratosa vodimo na putu osvete nad Aresom ostat će dosljedan kroz cijeli serijal, a brojni prevrati, izdaje i laži dodatno će igrače povezati s Kratosom. Jedan takav trenutak je i onaj kada na kraju prvog dijela Kratos ispunjava zahtjev Atene i uz pomoć Pandorine kutije ubija Aresa, ali tada mu Atena odbija dati oprost za ubojstvo vlastite obitelji. Potpuno uništen Kratos odluči počiniti ubojstvo. Ista Atena ga vraća na vrh Olimpa i prvi put ga proglašava God of War.

Cijeli serijal prepun je takvih epskih događaja i cutsceneova kojih se sjećamo i nakon dugo vremena. Kratos neće pronaći mir niti kao bog rata; i dalje će ga progoniti njegova prošlost. Odbit će poslušati Atenu i upast će u Zeusovu zamku. Tada Zeus dio njegovih moći prenosi na Colossusa, a to rezultira jednom od upečatljivih i najzanimljivijih borbi u serijalu. Cijeli sustav borbi, oružja i napredovanja lika dovoljno je raznolik i zanimljiv, a opet ne opterećuje igrača. Vlastite kombinacije korištenja poteza isprekidane s određenim zadacima u igri dodatno stimuliraju igrače.

Zeus će ipak uspjeti ubiti Kratosa i ponovno će ga poslati u podzemlje, nakon što je to prvi put učinio Ares u prethodnom nastavku. Ovoga puta izlazi uz pomoć Gaie, koja mu pomaže ubiti Zeusa. Kratos će se uz pomoć Loom of Fate vratiti u trenutak kada ga je Zeus ubio, pobijediti ga i baš kada ga planira ubiti spašava ga Atena žrtvujući sebe. Novi nevjerojatni preokret ionako odlične priče. Tada Kratos doznaje da će, ako uništi Zeusa, uništiti i Olimp, ali i da je Zeus njegov otac. Na što Kratos odgovara u svome stilu: "I have no father!"

Nakon dva genijalna nastavka trebao mi je God of War III, izašao za PlayStation 3, što je značilo da želim li završiti započetu priču moram nabaviti i novu konzolu. Taman u to vrijeme odvijale su se razne promocije uz koje se dobivao i PlayStation 3 pa smo i to iskoristili kako bismo doznali što se događa s Kratosom u novom nastavku. I isplatilo se.

Kratos će i u trećem nastavku biti isti kao i dosad. Okupit će vojsku titana sa željom da sruši Olimp. Izdat će ga titan Gaia, a Zeus će ga ponovno poslati u podzemlje. Ovoga puta Kratos izlazi uništavanjem boga podzemlja Hada. U jednako dramatičnoj i kvalitetnoj igri Kratos će na kraju ponovno doći do osvete, uništit će Zeusa, ali i dalje neće pronaći svoj mir. Mir je navodno pronašao u novoj igri.

Serijal sam prolazio nekoliko puta i svaki put bi pronašao ono što sam u njemu što sam osjetio kada sam ga prvi put igrao. God of War me vratio PlayStationu, ali i podsjetio na to što sam možda propustio za vrijeme kada sam bio fokusiran isključivo na multiplayer igre. Zahvaljujući njemu odigrao sam i druge igre poput Last of us i Infamous, ali i platformere koji su vezani uz moje djetinjstvo. Malo koja je igra na mene imala utjecaj kao God of War, a sudeći prema popularnosti i reakcijama kritike, sigurno nisam jedini. Godinama sam, kao i bezbroj drugih, za avatar koristio upravo Kratosa, čak i u multiplayer igrama.

Sada će ponovo Dota 2, Hearthstone i druge igre na kratku pauzu jer je došlo vrijeme ponovnog druženja s Kratosom. To je uostalom i jedan od glavnih razloga zašto sam nabavio PlayStation 4. Novi God of War je inspiriran nordijskom mitologijom, a Kratos kroz priču prolazi sa sinom Atreusom. Ozbiljniji, zreliji i odgovorniji Kratos oduševio je i igrače i kritičare, ali svako toliko se pojavi i onaj drugi, pun mržnje i željan osvete. Kratos je odrastao, baš kao i ja, otkad sam ga prvi put upoznao. Sada je vrijeme da zajedno prođemo još jednu priču. U trenutku pisanja članka igra na Metacriticu ima ocjenu 95/100. Kakav je novi Kratos, javit ću vam na vrijeme. Koliko je truda uloženo u God of War i cijelu priču te koliko ona znači kako igračima tako i developerima, pogledajte u ovoj reakciji kreativnog direktora studija iza igre.