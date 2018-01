Gojun: Cindrić je naš Messi

Foto: Hina, PIXSELL/Ivo Čagalj, Slavko Midžor



HRVATSKI rukometaši ostvarili su još jednu sjajnu pobjedu u Spaladium Areni. U drugoj utakmici Eura razbili su Island 29:22 na krilima sjajnog Luke Cindrića, koji je zabio 7 golova.



"Luka je jedan Messi. Ne bih htio da se umisli. Vukao je dečko uz Stepančića i u prvom dijelu, kada smo imali malih problema u obrani. U 6-0 stajali smo malo široko, Island je to koristio. Kasnije smo stali u 5:1 i odigrali smo stvarno dobro. Stivi je kupio sve, svaka čast", rekao je Gojun nakon utakmice.



Croatia began to play strong breaking Iceland during half time although Iceland did not stop fighting until the last minute. 🇭🇷 🇮🇸

Take a look at the best moments of the game!@HRStwitt @HSI_Iceland #hypnoticgame #ehfeuro2018 #ISLCRO pic.twitter.com/oNNFLgm50O