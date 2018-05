GRIEZMANN JE BARCIN Španjolski mediji pišu da je sve riješeno, Barcelona samo dogovara način isplate

Foto: Getty Images/Guliver Image

ANTOINE Griezmann (27) u stilu se oprostio od svog kluba. Fantastični Francuz u srijedu navečer je s dva gola sam riješio finale Europa lige protiv Marseillea koje je Atletico dobio 3:0, a španjolski mediji su se već sljedećeg jutra raspisali o njegovu transferu.

Stara je vijest da je Griezmann jednom nogom u Barceloni. No sad je, čini se, polako već i drugom stao na Camp Nou i samo što nije zatvorio vrata Atletica za sobom. Naime, kako piše španjolski list Sport, koji je priču u broju od četvrtka objavio na naslovnici, Griezmannov transfer u Barcelonu je gotova stvar.

45% - Antoine Griezmann has been directly involved in 45% of the 93 goals (29 goals, 13 assists) that Atlético Madrid have scored in all competitions this season. Essential. pic.twitter.com/JY5X7isZfd