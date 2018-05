Hajdukovom napadaču izgreban Mercedes i probušene sve četiri gume

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

NAPADAČ Hajduka Ahmed Said ponovo se našao na meti huligana. Nakon sinoćnjeg remija Hajduka i Osijeka 1:1, koji je Dinamu donio naslov prvaka, Said je na parkingu zatekao oštećen automobil i izbušene četiri gume.



Saidov Mercedes oštećen je oštrim predmetom na više mjesta, izgreban je, a sve četiri gume probušene, javlja Slobodna Dalmacija.



Ne zna se je li ovaj napad povezan s napadom nekoliko navijača na skupinu Hajdukovih igrača od prije mjesec dana. Podsjetimo, tada je verbalno napadnut upravo Said, a kada ga je njegov suigrač Marko Futacs pokušao obraniti, dobio je nogom u glavu.