HAT-TRICK ZA POVIJEST Mane postao četvrti igrač Liverpoola kojem je to uspjelo u Ligi prvaka

JEDNU od najboljih utakmica u karijeri odigrao je Sadio Mane. Sjajni 25-godišnji Senegalac zabio je hat-trick kod Porta (5:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka i odveo Liverpool u četvrtfinale i prije uzvrata.

Napadač je zabio prvi i posljednji pogodak na utakmici (25, 53. i 85), čime je ušao u povijest slavnog kluba s Anfielda.

Mane je s tri gola večeras na Dragau postao četvrti igrač Redsa ikad koji je potpisao hat-trick u Ligi prvaka. Prije njega je to uspjelo Michaelu Owenu, Yossiju Benayounu i Philippeu Coutinhu.

