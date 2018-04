HNS: Finale Kupa će se sigurno igrati u Vinkovcima

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

DIREKTOR natjecanja i infrastrukture Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić održao je u četvrtak konferenciju za medije na kojoj je govorio o natječaju za obnovu prvoligaških terena te finalu Hrvatskog kupa između Dinama i Hajduka koje će se igrati 23. svibnja u Vinkovcima.



Kustić je istaknuo kako je HNS zaključio natječaj za obnovu prvoligaških terena te odabrao dva najbolja ponuđača, kako bi se moglo krenuti u završne pripreme za projekt.

"Najveći projekt u povijesti HNS-a"



"Šest hibridnih travnjaka bit će postavljeno u Zagrebu (Maksimir i Kranjčevićeva), Puli, Zaprešiću, Koprivnici i Vinkovcima, a ukupna vrijednost radova iznosit će između 30 i 32 milijuna kuna. To je najveći projekt u povijesti HNS-a, a u ugovoru je jasno kako sve mora biti završeno do početka nove sezone," kazao je Kustić.



Podsjetivši kako se radi o prenamjeni UEFA-inih sredstava, Kustić je dodao kako održavanje novih terena HNS plaća tijekom prve godine, a potom tu obvezu preuzimaju klubovi, odnosno gradovi kao vlasnici stadiona.

UEFA plaća nove travnjake, a održavanje će plaćati klubovi i gradovi



"Mi smo se obvezali prvu godinu održavati te travnjake, a onda će to preuzeti gradovi i stadioni. Time smo napravili određeni iskorak, pomogli tim klubovima i gradovima, kao i njihovim lokalnim sredinama," dodao je.



Kustić je kazao kako HNS intenzivno radi i na finalu Hrvatskog kupa. Naglasio je kako će se finale usprkos medijskih nagađanjima igrati u Vinkovcima.







"Pripreme traju, radovi su počeli i odigravanje utakmice nije sporno. Radna skupina i predsjednik Šuker bili su u Vinkovcima, održani su sastanci s predstavnicima Cibalije i Vinkovaca, uskoro slijede i oni s predstavnicima Dinama i Hajduka, te će to biti pravi festival hrvatskog nogometa pri čemu će na tribine moći devet do deset tisuća gledatelja", izvijestio je Kustić.





Osvrnuo se i na pitanje sigurnosti.



"Sigurnost neće biti problem ako će svi odraditi svoj dio posla, u što vjerujem, a HNS svjesno podržava odigravanje ovako velikih utakmica i u manjim sredinama, kako bi se potaknula dodatna ulaganja u infrastrukturu, kao što je prošle godine bio slučaj s Varaždinom. To je bilo sjajno finale, a Varaždin se sada bori i za prvoligaški status. Nadam se da će jednako prekrasno biti u Vinkovcima i da će sve proći u redu. Mi ćemo ulaganjima u infrastrukturu pomoći i Cibaliji i županijskom savezu, to je naš glavni cilj i smatram da je dobar", dodao je.



Kustić je istaknuo kako će Slavonija krajem svibnja i početkom lipnja imati praznik nogometa.



"Prvo će se 22. svibnja u Ivankovu odigrati finale kupa za pionire, kadete i juniore, onda je dan kasnije u Vinkovcima seniorsko finale kupa, a 8. lipnja na rasporedu u Osijeku utakmica sa Senegalom. Reprezentacija će biti smještena u Vukovaru, a mi ćemo 7. lipnja u Vukovaru održati Dane hrvatskog nogometa, pripreme za to su već u tijeku."