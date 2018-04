Hokejaški golman golim rukama skinuo zicer

Foto: Screenshot

HOKEJAŠKI golmani su, kažu, najveću luđaci u svijetu sporta. Tu tezu čak i možemo prihvatiti jer se čini da zaista moraš biti potpuno lud da te cijelu karijeru tipovi napucavaju 160 grama teškim pakom koji zna letjeti brzinom i do 175 kilometara na sat.

Za taj životni poziv odlučio se i Garret Sparks koji je sinoć izveo jednu od najluđih obrana u novijoj hokejaškoj povijeti. Golman Torontoa Marliesa je pred kraj prve trećine odlučujuće utakmice prve runde doigravanja AHL-a (lige odmah ispod NHL-a) protiv Utice pri jednoj obrani ostao bez rukavice.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

No glove? No problem for @GSparks40.#MarliesLive pic.twitter.com/Kbkx13HSW2