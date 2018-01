Hrvatska razbila Srbiju u Splitu na otvaranju Eura!

Foto: Slavko Midzer/Pixell, Index



U FANTASTIČNOJ atmosferi Spaladium Arene u Splitu pred 12 tisuća gledatelja Hrvatska je na otvaranju Eura pobijedila Srbiju 32:22 u prvom kolu skupine A.

Hrvatska je od prve minute pokazala da je neusporedivo bolja momčad od Srbije i u prvih 30 minuta stalno je imala prednost od dva-tri razlike. Srbi su se u nekoliko navrata uspjeli spustiti na -1, no više od toga nisu mogli. Furioznom završnicom fantastičnog Luke Stepančića Hrvatska je na odmor otišla s uvjerljivih 14:9, a u nastavku utakmice samo je rutinski čuvala prednost ne dozvolivši Srbiji ni u jednom trenutku povratak u igru. U drugom poluvremenu prednost Hrvatske samo je rasla, mogli smo uživati u atraktivnom, lepršavom i brzom rukometu i konačnih + 10 samo pokazuju kolika je trenutačno razlika u klasi između Hrvatske i Srbije.

Fantastična Hrvatska i ozljeda Domagoja Duvnjaka

Jedina mrlja na ovoj velikoj pobjedi je ozljeda Domagoja Duvnjaka, koji je u završnici susreta s bolnom grimasom i šepajući napustio parket. Prema prvim informacijama najboljem hrvatskom igraču popucala su mišićna vlakna lista lijeve noge. Odmah je prebačen u bolnicu u Splitu na snimanje.

U drugom susretu ove skupine Island je bio bolji od Švedske 26:24.

Fantastična obrana, sjajni Luka Stepančić, Manuel Štrlek i Zlatko Horvat te raspoloženi Mirko Alilović bili su ključ hrvatske pobjede na otvaranju prvenstva. Za igrača utakmice proglašen je Mirko Alilović

Hrvatska je 25 minuta lomila Srbiju i tek je u samoj završnici prvog dijela uspjela ostvariti osjetniju prednost. U 25. minuti Hrvatska je vodila 10-9, da bi poluvrijeme zaključila serijom 4-0 i i s lijepih plus 5 (14-9) otišla na odmor. U nastavu susreta Kauboji su nošeni sjajnom atmosferom u Spaladium Areni 'držali nogu na gasu' i na koncu samo povećali prednost do konačnih +10.

Hrvatsku su do pobjede predvodili Luka Stepančić i Manuel Štrlek s po šest golova, dok su Luka Cindrić i Zlatko Horvat zabili po četiri gola. Mirko Alilović je sakupio šest obrana, a Ivan Stevanović dvije obrane. Kod Srbije najefikasniji su bili Petar Nenadić sa šest, te Nemanja Zelenović s pet golova.

Island šokirao Švedsku

U drugom susretu Island je pobijedio Švedsku 26-24. Islanđani su sjajno otvorili utakmicu, poveli s 8-2, a deset minuta prije kraja prvog poluvremena stigli i do prednosti od čak devet golova (14-5). Prednost Islanđana rasla je sve do 10 razlike (22-12) 20-ak minuta prije kraja. No, potom su Šveđani postigli šest pogodaka zaredom i stigli do 22-18, no na manje od četiri gola zaostatka stigli su tek u posljednjoj minuti kada su smanjili na konačnih 26-24.

Najefikasniji kod Islanda bio je Olafur Gudmundsson sa sedam golova, dok je Jim Gottfridsson postigao šest pogodaka za Švedsku.

Hrvatsku reprezentaciju u 2. kolu 14. siječnja očekuje utakmica protiv Islanda, dok se u drugom susretu sastaju Srbija i Švedska. Posljednje kolo na rasporedu je 16. siječnja, hrvatski rukometaši igrat će protiv Švedske, a u drugom susretu igrat će i Island i Srbija. Tri najbolje ekipe iz svake skupine nastavljaju natjecanje.