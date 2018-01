Icardi najavio odlazak, Inter će tražiti 100 milijuna eura

Foto: Getty Images/Guliver Image

DVA dana prije kraja zimskog prijelaznog roka redove talijanskog Intera zahvatila je panika nakon što je kapetan Mauro Icardi na društvenim mrežama najavio odlazak.



Naime, Icardi je na svom Twitter profilu napisao "Chauu Chauu", a kasnije na svom Instagram profilu dodao: "Ako kažeš zbogom znači da se razvijaš".



Premda je argentinski napadač nekoliko puta objavio kako neće napustiti Inter, navijači mu ne vjeruju. Talijanski mediji nagađaju da ukoliko zaista dođe do transfera, Inter će tražiti najmanje 100 milijuna eura odštete.



Icardi je već duže vrijeme na meti europskih bogataša, a najglasnije se spominje njegov prelazak u redove europskog prvaka Real Madrida.



Argentinski napadač je počeo karijeru Vecindariju, potom je od 2008. do 2011. bio član Barcelone, a od 2011. do 2013. Sampdorije. U Inter je stigao 2013. i do sada je u 170 nastupa zabio 96 golova.