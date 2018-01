INTEROVOJ KRIZI NEMA KRAJA Protiv Fiorentine ispustili pobjedu u 92. minuti

Foto: Getty Images/Guliver Image

IAKO SE činilo da će se Inter ozbiljno boriti za naslov prvaka s Napolijem i Juventusom, realnije je očekivati da će se još ozbiljnije s Lazijem i Romom boriti za plasman u Ligu prvaka.

Momčad Luciana Spallettija u 20. kolu Serie A odigrala je 1:1 u gostima kod Fiorentine i tako niz bez pobjeda rastegnula na sedam utakmica, ne računamo li pobjedu protiv Pordenonea na penale u kupu.

Nije to više ni sjena one momčadi koja je razbijala sve redom, a u gostima kod Napolija i Juventusa odigrala 0:0. U zadnja četiri susreta Inter je izgubio od Udinesea 3:1, Sassuola 1:0, Milana u kupu 1:0, a prije tjedan dana remizirao s Lazijem 0:0.

Od svih tih utakmica Inter jer najbliže pobjedi bio večeras u Firenci. Vodili su "nerazzurri" golom Icardija sve do 92. minute, no nisu izdržali. Nakon gužve pred Handanovičevim golom u padu je zabio Simeone za 1:1.

Can we talk about Eysseric assist for Simeone goal. Calm head #FiorentinaInter pic.twitter.com/lmX7pKYfpJ