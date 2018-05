IZMEĐU DVIJE VATRE Branič potpisao za Inter koji može ostaviti bez Lige prvaka, a time i sebe

Foto: Getty Images / Guliver Image

SVE sad i odmah. Tako otprilike izgleda današnji svijet, pa i moderni nogomet. Strpljenja gotovo i nema, zbog čega često dolazi do grešaka i banalnih situacija, a ova je jedna od takvih. Sjećate se Marija Götzea koji je tijekom sezone 2013. već potpisao za Bayern, a protiv kojeg je kasnije trebao igrati u finalu Lige prvaka s Borussijom Dortmund?

Na kraju nije igrao na Wembleyju zbog ozljede, što se činilo poput nekog prokletstva zbog poteza koji je napravio prije pet godina. Slično je napravio i Robert Lewandowski godinu kasnije, a do danas unatoč golovima još sanja pehar s ušima. Kasnije se Götze vratio među one koji su ga prozvali izdajnikom i nikad se više nije pronašao u klupskom nogometu.

Nakon toliko vremena, sad stiže nova nevjerojatna situacija koju je stvorila glad za milijunima. Stefan De Vrij privukao je pažnju tijekom Svjetskog prvenstva u Brazilu, gdje je s Nizozemskom osvojio treće mjesto. Uslijedio je odlazak iz Feyenoorda u Lazio za sedam milijuna eura.

Do danas je odigrao za rimski klub 117 utakmica i zabio 10 golova te osvojio talijanski Superkup 2017. godine. No kako je četverogodišnji ugovor polako istjecao, čelnici Lazija željeli su produljiti suradnju s braničem koji se premišljao i na kraju do potpisa nije došlo.

Kad su čuli da će na ljeto biti slobodan igrač, odmah su pohrlili Barcelona, Manchester City i Liverpool, ali pobjedu je na kraju odnio - Inter. Na Giuseppe Meazzi 26-godišnjak će stići kao slobodan i zarađivati po sezoni 4,2 milijuna eura, uz ugovor na pet godina koji je već potpisao iako je još uvijek igrač kluba s Olimpica.

Iako nema obaveza s Nizozemskom na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, jer se nije ni plasirao, De Vrij je potrčao pred rudo i dogovorio novi transfer, ne želeći pričekati kraj sezone. Naravno, takva odluka, na takav način, vratila mu se poput bumeranga.

Lazio trenutačno drži četvrto mjesto u Serie A, koje vodi u Ligu prvaka. Međutim, Rimljani imaju tri boda više od Intera, s kojim u posljednjem 38. kolu na svom terenu igraju direktan dvoboj za odlazak u elitu (nedjelja 20:45). Momčadi Simonea Inzaghija odgovara i remi, dok bi na drugoj strani Nerazzurri pobjedom ostvarili cilj jer bi bili bolji u međusobnom duelu (u prvom dijelu sezone nije bilo golova).

I tako se koplje krenulo lomiti na De Vriju. Igrati ili ne igrati? Kako se postaviti prema igraču koji treba braniti gol Lazija za Ligu prvaka, a istovremeno ostaviti svoj budući klub bez povratka u najjače klupsko nogometno natjecanje?

Gdje je tu počinje, a gdje završava moralna etika nitko ne zna. Jedni se pozivaju na njegovu profesionalnost, a drugi sumnjaju u njegove namjere i vjeruju kako, sve i da hoće, ne može psihički biti spreman za takvu utakmicu.

No unatoč neviđenom pritisku na Apeninima, De Vrij je, prema pisanjima talijanskih medija, odlučio zaigrati u utakmici sezone, a Inzaghi ga je odlučio uvrstiti od starta u prvih 11.

"Znate kroz što sam sve prošao posljednjih dana. Puno toga je bilo rečeno, ali želim biti blizu vas. Želim igrati jer je ovo previše važan meč za klub i zato što sezonu želim završiti na najbolji način", navodno je rekao Nizozemac suigračima u svlačionici, što kao ekskluzivu donosi Il Messaggero.

De Vrij je ove sezone odigrao 46 utakmica za Lazio u svim natjecanjima te zabio sedam golova, uz jednu asistenciju. Međutim, njegova pojava na travnjaku Olimpica sigurno će izazvati puno pažnje, a svaki njegov potez posebno će se analizirati tijekom i nakon klasika.

U svakom slučaju, što god se dogodilo, čini se da će branič u nedjelju navečer biti najveći gubitnik u cijeloj priči. Ili će njegov Lazio ostati bez Lige prvaka, za što će on zasigurno biti jedan od najvećih krivaca, ili će ga navijači Intera upamtiti po lošem i prije nego što obuče crno-plavi dres.

A sve zbog brzopletosti i plesa milijuna.