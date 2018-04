JAMES IZGORIO PROTIV INDIANE "Ma kakav Toronto, jedino o čemu razmišljam je krevet"

Foto: Getty Images/Guliver Image

LEBRON JAMES (33) uzeo je za ruku prosječne igrače Cleveland Cavaliersa i odveo ih u drugu rundu doigravanja Istočne konferencije.

Da nema njega, Cavsi ne bi bili ni blizu doigravanja, a s njim su u sedmoj utakmici pobijedili Bogdanovićeve Indiana Pacerse 105:101 i plasirali se u polufinale Istoka.

LeBron je sinoć uglavnom igrao sam. Pogodio je prvih sedam šuteva koje je ispalio, a utakmicu je završio s 45 poena, devet skokova i sedam asistencija. Usporedbe radi, drugi najbolji strijelac Cavsa bio je Tristan Thompson s 15 poena, a Kevin Love zabio je 14. James je šutirao 16/25, a ostatak momčadi imao je kombinirani šut 16/49. Pametnom dosta.

Sljedeći protivnik Cavsa bit će Toronto Raptorsi protiv kojih prvu utakmicu igraju već u noći na srijedu. Raptorsi su pobijedili Washington 4:2.

"Toronto? Iskreno, potpuno sam izgorio. Samo želim doći kući i naspavati se. Ne mogu sad razmišljati i o toj utakmici", rekao je LeBron nakon pobjede protiv Indiane.

"Znao sam da moram odigrati ovako kako sam odigrao da dobijemo utakmicu. Mislim da sam odigrao zaista dobru seriju, a u trenucima kad su me udvajali na pameti mi je bilo samo da loptu kvalitetno prebacim do suigrača. Imamo jako puno povjerenja jedni u druge u ovoj momčadi i to je ključno. No svaka čast Indiani. Bili su sjajni i otjerali su nas do samog ruba", dodao je James koji je odigrao jednu od najboljih utakmica u karijeri u play-offu.

Jamesov omjer u karijeri u sedmim utakmicama je sad 5-2, a dobio je svih 13 prvih rundi doigravanja u kojima je igrao.

"Kad vidiš najboljeg igrača na svijetu da u tvojoj momčadi igra playa, centra, skače, asistira, blokira i zabija, onda moraš dati sve od sebe. Ako on daje 100 posto sebe, onda ja i ostali dečki moramo dati 120 posto. Ja sam mislio da ja imam dobar motor u sebi, ali on? On je Lamborghini", rekao je Tristan Thompson nakon utakmice.