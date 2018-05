Je li ovo dokaz da se Premiership godinama namješta?

Foto: Getty Images

UDRUŽENJE engleskih navijača najavilo je proteste zbog otkrića kako ždrijeb glede prvenstvenog prvoligaškog rasporeda pred početak prijašnjih sezona - uključujući i tekuću sezonu - nije izvršen nasumice, već dirigirano.

Raspored je proračunato smišljen zbog većeg financijskog priljeva u strukture Premier lige i vodećih engleskih klubova. Međusobni ogledi prvih šest klubova na početku i završetku ligaške kampanje naočigled se izbjegavaju.

Prvo kolo Premier lige tradicijski započinje sredinom kolovoza. Drugim riječima, televizijska je gledanost minorna jer je ljetna sezona na samome vrhuncu.

Posljednje se kolo godinama unazad, prema pravilima, odigrava u identično vrijeme kako bi se izbjegle eventualne rezultatske malverzacije. Kada bi zadnja runda bila u znaku derbija, primjerice Manchester Uniteda i Liverpoola, ostale bi utakmice bile slabo popraćene što bi se odrazilo i na skalama televizijske gledanosti.

Rukovodstvo Premier lige inače izbjegavanjem derbija želi osigurati veću televizijsku popraćenost svih utakmica na što se i ugovorno obvezala unosnim ugovorima.

Na konkretnom primjeru sezone na izmaku, u premijernom su se kolu (11., 12., 13. kolovoza) susreli Manchester United i West Ham, Manchester City i Brighton, Chelsea i Burnley, Arsenal i Leicester, Watford i Liverpool te Newcastle i Tottenham.

Zadnja runda (13. svibnja) rezervirana je za dvoboje Huddersfielda i Arsenala, Liverpoola i Brightona, Manchester Uniteda i Watforda, Newcastlea i Chelseaja, Southamptona i Manchester Cityja te Tottenhama i Leicestera.

Korijen spomenutih prosvjeda krije se u odluci Saveza da svoje odluke ne objelodani dosad sumnjičavim navijačima koji su se u više navrata javno zapitkivali zašto u prvom i zadnjem kolu rasporeda nikada nisu zakazani derbiji.

"Bitnije je da se vodi računa o onima koji dolaze na utakmice nego o onome što odgovara televiziji", izjavio je Arsenalov glasnogovornik navijačkog udruženja i istaknuo kako bi svi klubovi trebali biti ravnopravni.

Također, engleski mediji razotkrili su kako se vodeći klubovi nikada međusobno ne sučeljavaju u ligaškim okršajima kada je u pitanju polufinale FA Cupa koje tradicionalno zaokuplja mase jer najstarije nogometno natjecanje na Otoku i dalje posjeduje kultni status.

