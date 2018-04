JOSHUA DOBIO PONUDU ZA MEČ OD 50 MILIJUNA DOLARA "Wilderu, pokaži lovu!"

Foto: Getty Images/Guliver Image

SVJETSKI boksački prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua dobio je ponudu za meč protiv Deontaya Wildera u kojem bi pobjednik ujedinio sve svjetske pojaseve.



Wilder je ponudio Joshui 50 milijuna dolara za meč za ujedinjenje titula. Ponuda je stigla emailom, tvrdi Eddie Hearn, promotor zadužen za karijeru britanskog boksača. No Hearn je dodao da Wilder prvo mora pokazati novac prije nego što Joshua prihvati ponudu.



"Joshua želi vidjeti lovu prije nego što pristane na meč od 50 milijuna dolara", rekao je Hearn dodavši kako su u kombinaciji London ili Las Vegas.





"Ponuda se čini kao PR potez, ali definitivno su zainteresirani. Dobar je to potez Wildera, sada će svi reći Joshui da mora prihvatiti meč", rekao je Hearn."Ako imaju novac, neka ga pokažu pa možemo razgovarati. A.J. zna situaciju i želi znati je li ponuda ozbiljna. Velika je mogućnost da će doći do te borbe, ne želimo otežavati.""Želimo borbu u Ujedinjenom Kraljevstvu jer smo ovdje izgradili nešto posebno. No ako ponude više novca razmotrit ćemo i druge opcije. Mislim da će biti ili UK ili Vegas."