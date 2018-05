JURČEVIĆ PRED OTKAZOM "Imali smo sasvim drugu ideju kako će završiti ovaj dan"

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

DINAMO već četiri utakmice ne zna za pobjedu u hrvatskom prvenstvu, a u posljednjih šest susreta upisao je čak četiri poraza. Nakon debakla kod Lokomotive, Dinamo je u ponedjeljak pao i protiv Rudeša (1:0).



Najugodnije iznenađenje u Prvoj HNL zabilo je iz prvog udarca na gol Dinama, a junak pobjede bio je Emanuel Anderson, koji je sjajnim potezom probio Modre i vratara Zagorca. Dinamovi su napadači nizali promašaje, a zaustavljao ih je i raspoloženi vratar Rudeša Čondrić.



Nevjerojatno je da je usred takve krize Dinamo osvojio naslov prvaka zahvaljujući kiksevima konkurenata koji više ne mogu dostići Modre.

Barišić: Ne znam ostaje li Jurčević



Trener Dinama Nikola Jurčević u takvoj situaciji čeka posljednji derbi sezone, protiv Hajduka u finalu Kupa. Iako je na klupi Dinama tek dva mjeseca, čini se da bi Jurčević mogao napustiti Maksimir već s krajem ove sezone.

"Ne znam... U ovom trenutku ništa više ne mogu kazati. Zasad je status quo", rekao je nakon poraza prvi čovjek Dinama Mirko Barišić za SN na pitanje hoće li Jurčević ostati na klupi.



"Imali smo sasvim drugu ideju kako će završiti ovaj dan, izgledali smo izuzetno motivirano, željeli smo pobijediti utakmicu i na pravi način proslaviti naslov prvaka. Nažalost, Rudeš nas je pobijedio iz jednog udarca po golu, ali to ne umanjuje njihovu pobjedu. Imali smo dosta prilika, igrači su bili angažirani i motivirani, bio je ovo dan u kojem nas nije išlo i nismo izgledali loše i nismo zaslužili izgubiti. Nastavili smo negativan niz koji nam predstavlja problem i umanjuje zadovoljstvo naslovom prvaka", rekao je Nikola Jurčević nakon utakmice.

Doumbia i Ćorić ozlijeđeni

"Također, nastavlja se niz problema, Doumbia i Ćorić zaradili su ozljede tijekom utakmice. Uz rezultatski neuspjeh, prati nas i veliki peh koji ne može do kraja biti opravdanje da nismo osvojili više bodova", rekao je Jurčević.



"Pamti se da smo prvaci, a brine me što nismo osvojili više bodova, trebali smo osvojiti 5-6 bodova više. Ne gledam na to kao alibi, već kao činjenice. U velikom broju utakmica bili smo bez standardnih igrača, imali puno teškoća za uigranu i top fit momčad. Na kraju se gledaju rezultati, nitko ne govori o okolnostima koje su u velikoj mjeri pridonijele ovome. Današnju utakmicu nisam vidio u negativnom nizu, takav je moj dojam", dodao je Jurčević pa se okrenuo Hajduku."Iz ove perspektive, apsolutno sam uvjeren da imamo velike i realne šanse za osvajanje duple krune i Kupa. U ovom trenutku to ne izgleda tako, ali u potpunosti sam siguran jer slijedi specifična i posebna utakmica protiv našeg najvećeg rivala. Cilj je osvajanje dvostruke krune, da izbrišemo ovaj estetski dio koji nedostaje u zadnje vrijeme."