JUVENTUS UZEO KUP Milan se raspao u osam minuta, Kalinić glavom zabio autogol

Foto: Getty Images/Guliver Image

JUVENTUS je s 4:0 potopio Milan na rimskom Olimpicu u finalu talijanskog kupa.

Nogometaši "Stare dame" četvrtu su godinu zaredom osvojili naslov pobjednika Talijanskog kupa, a imaju priliku osvojiti i dvostruku krunu.

Mario Mandžukić od prve je minute igrao u napadu Juvea i na kraju proslavio svoj 20. klupski trofej u karijeri. Jedan od tragičara bio je Nikola Kalinić, koji je ušao s klupe u drugom poluvremenu i zabio autogol za konačnih 4:0.







Nakon ravnopravnog prvog poluvremena, Juventus je slomio Milan i napunio mrežu dotad sigurnog Donnarumme u samo osam minuta.



Gianluigi Donnarumma bio je izravni krivac za drugi i treći pogodak Juventusa.







Juve je poveo u 56. minuti kada je Mehdi Benatia nakon kornera s desne strane Miralem Pjanića odličnim udarcem glavom pogodio mrežu iza Donnarumme.

Na 2:0 je povisio Douglas Costa samo pet minuta kasnije udarcem s dvadesetak metara, a lopta je prošla kroz ruke Donnarumme.



U 64. je već bilo 3:0 nakon još lošije reakcije vratara Milana. Mario Mandžukić je nakon Pjanićevog ubačaja iz kornera ramenom uspio proslijediti loptu prema golu, a Donnarummi je lopta ispala iz ruku, što je iskoristio Benatia za svoj drugi pogodak na utakmici.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U 76. minuti Pjanić je izveo još jedan kroner s desne strane, a Kalinić je loše reagirao na prvoj vratnici i tjemenom prebacio Donnarummu.

Juventusu je ovo ukupno 13. naslov pobjednika nacionalnog Kupa u klupskoj povijesti.



Juventus je dva kola prije kraja prvenstva vodeći na ljestvici sa šest bodova više od drugog Napolija te mu za četvrtu uzastopnu dvostruku krunu i sedmi uzastopni naslov prvaka Italije nedostaje još samo jedan bod.



JUVENTUS - MILAN 4:0





Tijek susreta

KRAJ

76` GOOOL! Loša večer za hrvatskog reprezentativca. Nikola Kalinić zabio je autogol za Juventusovih 4:0.

62. minuta Gattuso je u igru ubacio Nikolu Kalinića, izašao je Cutrone

64` GOOOL! JUVENTUS JE ZABIO I TREĆI GOL! Drugi na utakmici za Benatiju. Milanu treba čudo.

61` GOOOL! Juve vodi 2:0, strijelac je Costa!

56` GOOOL! Juventus je poveo golom Benatije na asistenciju Pjanića!

45. minuta, na poluvrijeme idu bez pogodaka. Mogla bi ovo biti duga noć jer je svih pet međusobnih susreta ovih dvaju klubova u finalima kupa odlučeno na jedanaesterce.

37. minuta, Mandžukić je bio u sjajnoj prilici, ali njegov udarac glavom s 11 metara obranio je vratar Donnarumma.

Mandzukic finds the gap in the coverage and gets on this header lucky for us it had no power pic.twitter.com/IhQGVCay8B