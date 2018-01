Kako Marin može srušiti Rogera

Foto: Getty Images/Guliver Image

DOBRA VIJEST za Marina Čilića uoči sutrašnjeg finala Australian Opena je da trenutačno igra najzreliji i najbolji tenis u karijeri. Loša vijest je da i Roger Federer igra najbolji tenis u karijeri. S 36 godina na grbači i 19 Grand slamova u vitrini, neuništivi Švicarac nikad nije izgledao bolje.



Ali, nije ni Marin. Najbolji hrvatski tenisač, od ponedjeljka treći na svijetu, igra sutra od 9.30 (prijenos na HTV-u) svoj treći finale Grand slama i ima se pravo nadati da nije bez izgleda protiv najboljeg u povijesti i jednog od najboljih sportaša općenito koji su hodali ovim planetom.



Kakve su Marinove šanse?



Protiv ovakvog Rogera Federera malo tko ima ikakvih izgleda. Švicarac je u šest mečeva na ovogodišnjem Australian Openu proveo tek nešto manje od 11 sati i nije izgubio nijedan set. Dugo Federer nije bio ovako dominantan. Odmoran je, u fantastičnoj je fizičkoj i igračkoj formi te djeluje potpuno nepobjedivo. Imao je fantastičan ždrijeb: Bedene, Struff, Gasquet, Fucsovics, Berdych, Chung i možemo slobodno reći da se nije pošteno ni oznojio.

Total time on court on the way to @AustralianOpen final:

Federer - 10:50

Cilic - 17:03 — Michal Samulski (@MichalSamulski) January 26, 2018



A gdje su Đoković i Murray? Što je s Wawrinkom, Dimitrovim?



To ni oni sami ne znaju. Iako je najavljivao da je spreman za novu sezonu, Đoković je u osmini finala izgubio od Chunga. Murray se oporavlja od operacije, Wawrinka je senzacionalno izgubio od Tennysa Sandgrena, a Dimitrova je poderao Kyle Edmund. Tenis prolazi kroz čudno razdoblje u kojem su Nadal i Federer na vrhu nedodirljivi, a u ostatku ljestvice baš svatko svakoga može dobiti, iako ekipa iz top 10 malo olako gubi mečeve koje ne bi smjela.



Čini se kao lagani turnir. Je li Čilić imao sreće sa ždrijebom?



I je i nije. Čim imaš Rafaela Nadala protiv sebe ne može se reći da si imao sreće. Istina, u prvih par kola igrao je s Pospisilom, Sousom i Harrisonom, no prije četvrtfinala protiv Nadala je imao jako težak meč protiv odličnog Španjolca Pabla Carrena Buste. Koliko god Nadal bio ozlijeđen, okrenuti 2:1 u setovima protiv jednog od najboljih igrača u povijesti mogu samo pravi frajeri. A Marin to definitivno jest što je pokazao i u polufinalu protiv Kylea Edmunda.



Britanac nije imao apsolutno ništa za izgubiti u tom meču, a takvi protivnici mogu biti najopasniji. Pa ipak, Edmund nije imao nikakve šanse protiv Čilića koji na ovom turniru igra fantastično.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Jako loš, kao što je slučaj sa svim drugim tenisačima koji se ne zovu Rafael Nadal ili Novak Đoković. Marin je s Rogerom igrao devet puta i pobijedio samo jednom. Mrnja je razbio Federera u polufinalu US Opena 2014. godine koji je na kraju priče i osvojio. Zadnji put su se sastali u skupini na završnom turniru prošle sezone i Federer je slavio 6:7, 6:4, 6:1, a prije toga ja pobijedio u finalu Wimbledona 6:3, 6:1, 6:4.





Hm... Što onda Čilić mora napraviti da bi pobijedio?



Protiv ovakvog Federera neke prevelike taktike nema. Trebat će dosta riskirati, jer previše prilika za neki popravak neće imatii. Upusti li se Marin u duge izmjene s najboljim igračem u povijesti, čekajući njegovu pogrešku, šanse će mu padati sa svakim sljedećim udarcem u svakom poenu. Federer je u 178 gemova na ovom turniru napravio samo 153 pogreške, odnosno 1,16 po gemu, a zabio je 173 winnera.



Čilić će morati servirati možda i najbolje u karijeri. Federer je na ovom turniru napravio 23 brejkova iz 61 pokušaja što je jako dobrih 38 posto realizacije brejk lopti. S druge strane, izgubio je samo četiri servisa i protivnicima u šest mečeva ponudio samo 13 brejk lopti. Ima nešto slabiji postotak od 62 posto ubačaja prvog servisa, ali je često znao igrati servis-volej i tako osvojio 33 poena iz 44 pokušaja.



Dakle, ipak ima šanse? Taj drugi servis čini se slabijim dijelom Rogerove igre...



Male, ali ima. Čilić će morati biti izrazito agresivan na Federerov drugi servis, na koji je Roger osvojio 61 posto poena. To će mu vjerojatno biti jedina prilika za poneku brejk loptu i morat će, kockarskim riječnikom, gurnuti sve na crveno ili crno u tim situacijama. No, najvažnije će biti da zadrži nivo samopouzdanja kojeg ima, čini se, najviše u karijeri. Najgore što se može dogoditi svakome tko igra s Rogerom Federerom je da shvati da igra s Rogerom Federerom.



Ako Marin ovaj meč shvati kao veliku nagradu, a ne kao pritisak, pod kojim se slomio u Wimbledonu kad su ga žuljevi natjerali u suze, onda si neće moći ništa predbaciti čak i ako izgubi. Ako odigra najbolje što može, ako sve pokuša i na kraju mora stisnuti ruku Švicarcu, neće si moći ništa predbaciti. Jer, malo koji igrač bi trenutačno imao puno više šanse protiv ovakvog Federera. Ni Nadal, ni Đoković, ni Murray. Uostalom, Marin je od ponedjeljka treći igrač svijeta. Treba li se bojati ikoga? Naravno da ne!



A što kažu ankete i kladionice?



U svim anketama na svim svjetskim portalima Federer je golemi favorit. Na Googleovoj anketi je 90 posto korisnika glasalo za njega, u ESPN-ovoj također, a u BBC-jevoj čak 91 posto. Slična je priča i kod kladionica. Koeficijent na pobjedu Federera je između 1,20 i 1,30 dok je na Čilića između 4 i 5.