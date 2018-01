KANEOV ULTIMATUM REALU Moraju ispuniti ovih pet zahtjeva i platiti 350 milijuna eura

Foto: Getty Images/Guliver Image

NAKON fantastične prošle godine, u kojoj je osvojio skoro svako natjecanje u kojem je sudjelovao, Real u 2018. čeka teško razdoblje.

Prvenstvo je nakon 18 kola praktički izgubljeno jer je teško očekivati da će ovako moćna Barcelona prosuti 16 bodova prednosti pred Realom. Iako im nitko neće zamjeriti ako ne uspiju, "Los Blancosima" nikad nije bilo teže obraniti naslov u Ligi prvaka, budući da ove sezone na trofej, uz ostale favorite, ozbiljno računaju i u PSG-u i Manchester Cityju, a pitanje je kako će Real izgledati na kraju sezone.

Ronaldo je navodno naredio šefovima da ga puste ako netko ponudi 100 milijuna eura. Upitna je i budućnost Garetha Balea i Karima Benzeme, no to su sve dugoročno problemi. Kratkoročni kažu da se Real muči s realizacijom, ne igra dobro te da bi, želi li išta izvući iz ove sezone, morao ojačati osobito napad koji je na papiru najjači dio momčadi.

Na terenu - nije. Ronaldo evidentno više nije onaj stari Ronaldo, Benzema ne može "pogoditi ni ocean", a Bale je češće ozlijeđen nego što je na terenu. Borja Mayoral ipak nije ta klasa da bi prerastao u prvog centarfora Reala, Asensio je krilo i odlaskom Morate Zidane je ostao samo na francuskom reprezentativcu kao klasičnom napadaču.

Loša vijest za Realove navijače jest da je rješenja jako malo. Dobra je, pak, da ih ipak - ima. Kao najlogičnije i najidealnije nameće se Harry Kane. Nevjerojatni Tottenhamov napadač ruši rekord za rekordom, zabija kad god poželi i upravo je on glavna i zapravo jedina Realova meta u ovom ili ljetnom prijelaznom roku. No, ako je za vjerovati nekim španjolskim medijima, u Madridu bi Kanea rado vidjeli već ove zime.

Zna to jako dobro Tottenhamov predsjednik Daniel Levy, a zna to jako dobri i Harry Kane. Iako je nedavno izjavio da bi volio ostati cijelu karijeru u Tottenhamu, 24-godišnji engleski reprezentativac ne bi imao ništa protiv transfera na Santiago Bernabeu. No, kako pišu engleski mediji, Kane je za početak razgovora s Realom Španjolcima postavio pet uvjeta.

What a load of crap, must be a slow news week in the sports section. #COYS @SpursOfficialhttps://t.co/mFDJyC9dXp — Alan Kemp (@ajkemp81) 7. siječnja 2018.

1. Želi zajamčeno mjesto u momčadi

Iako je teško vjerovati da bi Zidane igrača kojeg bi platio 200+ milijuna eura držao na klupi, Englez želi od Zidanea jamstvo da će biti njegov prvi napadački izbor u momčadi. Kane za to ima vrhunske reference. U 2017. godini zabio je 56 golova, više nego bilo koji igrač na svijetu, a ove sezone je u 20 kola Premiershipa upisao 18 golova. Dovoljno je reći da Pep Guardiola Tottenham ne zove Tottenham nego "Harry Kane Team".

2. Riješite se Benzeme

Nastavno na prvi zahtjev, Kane je od Reala zatražio da proda Karima Benzemu kako mu mjesto u momčadi ne bi bilo ugroženo. To vjerojatno neće biti preveliki problem jer Benzema više ne opravdava golemu plaću koju ima u Madridu i španjolski novinari tvrde da bi se taj zahtjev vrlo lako riješio.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

3. U napadu moraju biti Ronaldo i Bale

Tu bi moglo biti dosta problema. Ronaldo je, kao što smo rekli, ponovno izjavio želju da ode iz Reala, a Bale je često ozlijeđen te i on razmišlja o odlasku iz Reala. Navodno ga želi Jose Mourinho, a Velšanin je u nekoliko navrata rekao da bi se jednog dana volio vratiti na Otok.

No, Kane smatra da bi s Ronaldom i Baleom činio ubojiti tandem koji bi garantirao trofeje. Uostalom, s Baleom je i igrao u Tottenhamu.

4. Traži od kluba podršku u utrci za Zlatnu loptu

Kane smatra da bi nakon dominacije Messija i Ronalda trebao biti njegov red za prestižnu nagradu. Očekuje od kluba da će ga podržati u tome, ali i da će mu to omogućiti i dodatnim ojačavanjem momčadi kako eventualni kiksevi ne bi skrenuli pozornost s njegovih napadačkih akcija.

Kane zna da će puno lakše u Realu nego u Tottenhamu doći do te nagrade, ali smatra da se momčad mora dodatno ojačati kako bi do nje i došao.

5. Mora biti najplaćeniji igrač u momčadi

Dok je Ronaldo u klubu, to će teško ostvariti. Kane to zna, ali je Realu poručio da očekuje kako će njemu pripasti Portugalčevih 25 milijuna eura godišnje kad i ako ode iz kluba. Kane je trenutačno najplaćeniji igrač Tottenhama, ali zarađuje tek 4,8 milijuna funti što je maksimum koji odobrava Daniel Levy.

Svi Kaneovi zahtjevi doći će na dnevni red tek kada Real pristane na Levyjev zahtjev. A on kaže - ne možete dobiti Kanea za manje od 350 milijuna eura. Tottenhamov predsjednik već nekoliko puta je rekao kako ne namjerava prodati svojeg najboljeg igrača te da se nada da će on, kao Totti, cijelu karijeru provesti u Tottenhamu.

U vrijeme kad se bekove i stopere plaća između 50 i 100 milijuna eura platiti 350 milijuna za jednog od najboljih napadača svijeta čini se kao razuman potez u uglavnom nerazumnom svijetu nogometnog tržišta. Levy je stari majstor. Za svoje igrače znao je iscijediti i zadnji cent od potencijalnih kupaca. No, Realu bi možda ipak malo popustio. Već im je uzeo 35 za Modrića i 100 milijuna eura za Garetha Balea. Levy ni sa kime nije prijatelj, ali s Florentinom Perezom već godinama uspješno surađuje...