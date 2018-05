KAOS U LISABONU Navijači Sportinga upali u trening-centar i pretukli igrače i trenera

Foto: Getty Images/Guliver Image

IAKO JE Sporting do prošlog kola imao niz od šest pobjeda uz jedan remi, njegovi navijači bijesni su zbog situacije u klubu.

Nakon poraza od Maritima 2:1 prošle nedjelje, Sporting je izgubio šanse da se plasira u Ligu prvaka, a pojavile su se priče da su neki igrači izrazito nezadovoljni i da žele otići. Navodno su se sukobili s predsjednikom Brunom de Carvalhom, ali nakon spomenutog poraza, sve je otišlo k vragu.

Najžešći navijači su u garaži stadiona napali golmana Ruija Patricija, a u utorak su otišli korak dalje. Skupina 50-ak maskiranih huligana upala je u klupski trening-centar i gazila sve pred sobom. Kako piše O Globo, razbijali su i pretukli igrača Rodriga Battagliju, fizioterapeuta Marija Montera i pomoćnog trenera Raula Josea. Prema nekim izvještajima, napali su i glavnog trenera Jorgea Jesusa.

When ‘fans’ attack their own players like happened at Sporting. This is Bas Dost’ head injury. #idiots pic.twitter.com/y5uAqhGjeg