KRAJ JEDNE ERE Buffon kazao zbogom Juventusu

JUVENTUS je pobjedom nad Veronom u Torinu (2:1) u posljednjem kolu talijanskog prvenstva proslavio sedmu uzastopnu šampionsku titulu i nastavio s hegemonijom na Apeninskom poluotoku. Utakmica je protekla u znaku oproštaja Gianluigija Buffona (40).

U sjeni trijumfa i proslave četvrte uzastopne dvostruke krune, Juventus se nakon 17 godina idilične ljubavi rastao s Gianluigijem Buffonom.

Dugogodišnji kapetan i vratar torinskog kluba, pred 656. i ujedno posljednji službeni nastup, prije početka utakmice suznih se očiju pozdravio s navijačima na tribinama.

Uz ovacije tribina i prigodan špalir, zamijenjen je u 63. minuti ogleda. Kompletan stadion vrvio je emocijama. Plakali su i stari i mladi, i veliki i mali. Ganut suzama bio je i Gianluigi Buffon koji je po izlasku s terena otrčao počasni krug kako bi zahvalio i pozdravio se s navijačima u čijoj kolektivnoj svijesti predstavlja ikonu i heroja.

"Šest tisuća i sto jedanaest dana. Šest tisuća i stotinu jedanaest trenutaka čiste strasti i ljubavi. Trenuci radosti, plakanja, poraza i pobjeda. Svima želim zahvaliti. Hvala vam što ste uljepšali moj crno-bijeli život koji je postao moja druga koža. Kože koju sam ponosno nosio i beskrajno volio. Uvijek sam je volio i štitio je cijelim srcem... Juventus ima jedinstvenu i prepoznatljivu DNK. Juventus je obitelj. Moja obitelj. Juventus je moj dom...", dio je oproštajnog pisma kojim se Gianluigi Buffon oprostio od torinskog kluba i njegovih navijača.

Napustivši Parmu i s aurom talenta, Gianluigi Buffon u Juventus je pristigao početkom srpnja 2001. godine za tadašnjih rekordnih 52,88 milijuna eura. S Juventusom je osvojio devet naslova talijanskog ligaškog prvaka, kao i četiri nacionalna kupa te pet superkupova. U 656 odigranih utakmica primio je 518 pogodaka, a mrežu je netaknutom sačuvao u 311 susreta.

