Legenda talijanskog nogometa preuzima kultni klub u kvalifikacijama za Seriju A

Foto: Getty Images

ALESSANDRO NESTA (42), legendarni talijanski branič bajkovite igračke karijere izgrađene u Laziju i Milanu koji se umirovio početkom 2015. godine, uskoro će biti imenovan novim šefom struke u Perugiji, talijanskom drugoligašu pred kojim je razigravanje za promociju u prvu ligu koju je posljednji put napustio 2004. godine.

Perugina uprava, nakon subotnjeg remija protiv Novare (1:1) i nastavka trotjednog pobjedničkog posta, na hitnom je sastanku izglasala nepovjerenje dojučerašnjem treneru Robertu Bredi. Razlozi otpusnog pisma upućenog talijanskom nogometnom stručnjaku isključivo su nezadovoljavajući rezultati - u posljednjih pet ligaških utakmica osvojena tri boda - koji su potaknuli bojazan da se klub kroz doigravanje sa sadašnjom formom objektivno ne može plasirati u prvu ligu.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Prema pisanju talijanskih medija, Alessandru Nesti predstojećeg bi ponedjeljka (14. svibnja) trebala biti dodijeljena trenerska funkcija. U subotu je uživo nazočio utakmici Perugije i Novare. Klupska bi mu uprava ponudila ugovor do konca tekuće sezone, a eventualno produljenje ovisilo bi o ishodu kvalifikacija. Trenerski debi dočekat će sljedećeg tjedna protiv Empolija. Trenutačno je na tržištu bez posla nakon što je od rujna 2015. do prosinca 2017. godine bio trener američkog Miamija.

U Seriju A izravno se plasirao prvak Empoli. Osvajač drugog mjesta, koje također jamči direktnu promociju, bit će poznat u posljednjem kolu. Frosinone je trenutačno drugi sa 71 bodom, dva boda više od trećeplasirane Parme i tri boda više od četveroplasiranog Palerma. Za trećeg, ujedno posljednjeg putnika u elitu odlučivat će se u doigravanju koje su matematički osigurali Frosinone i Parma, Palermo i Venezia, Bari te Cittadella i Perugia.

Alessandro Nesta is set for more talks to take over as #Perugia boss this afternoon, with a deal reportedly close...https://t.co/O7MQZ1TSH6 pic.twitter.com/9YDmjzMHEk