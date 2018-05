LEKO NA KORAK OD NASLOVA Čudesan preokret Club Bruggea vrijedan titule prvaka

Foto: Guliver Image/Getty Images

PRIJE četiri dana Ivan Leko, trener vodeće momčadi belgijskog prvenstva rigao je vatru na suce nakon što je njegov Club Brugge na svom terenu izgubio 1:2 od Anderlechta i doveo u pitanje već proslavljeni naslov prvaka.

Leko je odmah nakon posljednjeg sudačkog zvižduka utrčao na travnjak i verbalno napao suce.

"Bio sam mlad i naivan trener 11 mjeseci. Uvijek sam prvi branio suce. Nikada nisam rekao nijednu ružnu riječ protiv sudaca. Jer ovo je nogomet, moramo poštovati igru. Ali kada vidim da bi se prvenstvo moglo odlučiti na ovakav način... Meni je ovo jedno od najvećih razočaranja ikad. Zbog jedanaesterca na Vanakenu, Teodorczyk je bio metar u zaleđu kod postizanja gola, imali smo još dvije situacije za jedanaesterac", rekao je ljutiti Leko nakon utakmice.

"Ovo je trebao biti festival nogometa. Sve je to uništeno. Morate doći u moju svlačionicu i vidjeti vlastitim očima. Ti su momci naporno radili 11 mjeseci i sada su slomljeni. Nakon utakmice mi je netko od sudaca rekao: "Žao mi je, treneru." Što ja imam od toga? Što moji igrači imaju od toga? Što naši navijači imaju od toga? Ništa. Jako sam razočaran. Danas mrzim nogomet", izjavio je Leko i poručio da će njegova momčad iz ovoga izaći još jača.

Doelpuntenmaker Club Brugge: “Zat mijn kas op te vreten op de bank” https://t.co/zmreN69Jp5 pic.twitter.com/qznfqdWeWf — Voetbal24.be (@voetbal24be) May 10, 2018

Upravo se to i dogodilo. Nogometaši Club Bruggea nakon pokazali su karakter i uspjeli su se izvući iz velikih problema na gostovanju kod Charleroia. Momčad Ivana Leke gubila je 1:0, ali je do kraja utakmice preokrenula i pobijedila 3:1. Sva tri gola Lekina momčad zabila je u samo devet minuta igre, od 64. do 73. minute. Club Brugge dva kola prije kraja ima ogromna četiri boda ispred Standarda i pet u odnosu na aktualnog prvaka Anderlecht.

Praktički, to znači da si Brugge može priuštiti i poraz u sljedećem kolu u Liegeu od Standarda, jer će ostati prvi s bodom prednosti i imat će zicer u zadnjem kolu kod kuće kad mu na noge dolazi Gent, druga najlošija gostujuća momčad play-offa.

Prođe li na kraju ciljnom ravninom kao prvi, bit će to 15. naslov prvaka za Club Brugge, koji se može pohvaliti da je u svojoj povijesti jednom igrao i finale Kupa/Lige prvaka. Bilo je to 1978., a u finalu je s 1:0 bolji bio Liverpool. Za momčad iz Bruggea Liverpool je bio koban i dvije godine ranije, kad su Redsi u dvije utakmice s ukupnih 4:3 osvojili Kup UEFA-a.