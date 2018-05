LIVERPOOL U VELIKOM PROBLEMU UOČI FINALA LP-a Ramazan stvara nevolje Kloppu

Foto: Getty Images/Guliver Image



LIVERPOOL će u ovogodišnjem finalu Lige prvaka 26. svibnja igrati protiv Real Madrida, a u tom dvoboju mogli bi imati problema sa sjajnim dvojcem Salah - Mane.

Naime, Sadio Mane i Mohamed Salah bit će u velikim problemima na dan finala u Kijevu, obojica su muslimani, a u periodu od 15. svibnja do 14. lipnja traje najveći islamski blagdan - Ramazan.



Podsjetimo, Ramazan je vrijeme kada muslimanski vjernici od izlaska sunca pa sve do zalaska ne smiju ništa jesti ni piti, i to se, naravno, odnosi na sve prave vjernike, među kojima su i igrači Liverpoola.

Salah i Mane na dan finala, kao i onih 11 prethodnih, neće smjeti jesti ni piti tijekom dana, a prema prognozi vremena sunce će 26. svibnja u Kijevu izaći u pet ujutro, a zaći tek oko 20:45, u vrijeme kad počinje utakmica.

Jedina dobra vijest za Jürgena Kloppa je ta da će obojica tijekom utakmice moći piti vodu te na poluvremenu nešto i pojesti.

Salah i Mane se nalaze u čudesnoj formi, a Ramazan bi mogao dosta utjecati na njihovu spremnost.

U redovima Real Madrida musliman je Karim Benzema, ali on već godinama ne poštuje muslimanske običaje.

Finalni dvoboj Lige prvaka između Real Madrida i Liverpoola igra se u subotu 26. svibnja (20:45) na Olimpijskom stadionu u Kijevu.