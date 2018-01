Liverpool već pronašao zamjenu za Coutinha, Sporting otkrio nevjerojatnu odštetu za Mišića

Foto: Getty Images/Guliver Image

IZA nas je šesti dan zimskog prijelaznog roka za nogometaše, dan koji je obilježio transfer Coutinha iz Liverpoola u Barcelonu. Katalonski velikan platio je Brazilca 160 milijuna eura što znači da je Coutinho postao treći najskuplji igrač svih vremena. Iza Neymara i Mbappea.

Liverpool već našao zamjenu za Coutinha, otkaz Hughesu

BeIN sports tvrdi da će Barcelona kao zamjenu za Coutinha dovesti Riyada Mahreza.

Kevin Mirallas je napustio Everton i potpisao je za Olympiacos, potvrdio je grčki klub.

Stoke City je nakon ispadanja iz FA kupa od četvrtoligaša Coventryja dao otkaz Marku Hughesu i sada je u potrazi za novim trenerom.

Sampdoria želi Nižića

Prema pisanju talijanskih medija, menadžment trenutačno šestoplasiranog kluba talijanskog prvenstva ponovno je iskazao interes za Zorana Nižića (28). OPŠIRNIJE OVDJE

Sporting predstavio Mišića

Portugalski velikan priopćio je kako je Josip Mišić (23) parafirao ugovor valjan do 30. lipnja 2023. godine. Također, obznanio je i kako otkupna klauzula za središnjeg veznjaka iznosi vrtoglavih 60 milijuna eura. OPŠIRNIJE OVDJE

Barcelona potvrdila - Coutinho na Camp Nou za 160 milijuna eura

Klub s Camp Noua potvrdio je ono što se danima čekalo. Liverpool je prodao sjajnog Brazilca Coutinha u Barcelonu. Katalonci su objavili kako će Coutinho potpisati ugovor na pet i pol godina, dok će odštetna klauzula u ugovoru iznositi 400 milijuna eura. OPŠIRNIJE OVDJE

Fiorentini nova ponuda za hrvatskog reprezentativca

Milan Badelj već je podulje razdoblje na meti pojedinih europskih velikana. Nakon Milana, Rome, Seville i Lazija, i Valencija je iskazala želju za dovođenjem defenzivnog veznjaka kojem ugovor s Fiorentinom istječe krajem aktualne sezone.

Milanov kapetan ostaje vjeran San Siru

Leonardo Bonucci (30) odbacio je medijska nagađanja kako je nezadovoljan u Milanu te kako će ga napustiti već u tekućem zimskom prijelaznom razdoblju. "Odlazak? Imam ugovor u Milanu do 2022. godine i ne želim komentirati neistinite spekulacije."

Boca Juniors slavi povratak svojega sina

Carlos Tevez (33) odrekao se silnog bogatstva u Kini te se besplatno vratio u Bocu Juniors s kojom je ugovorno vezan do 31. prosinca 2019. godine.

"Tevez se vratio kući! Pridružio se svojim bivšim suigračima i već je odradio trening!", priopćio je argentinski klub u koji se Carlos Tevez vratio po drugi put.

S godišnjom plaćom od 38 milijuna eura, Carlos Tevez u Shanghai Shenhui bio je najplaćeniji igrač današnjice. U jednoj od dvije odrađene sezone ugovora, argentinski ofenzivac za kineski klub ubilježio je 20 utakmica i postigao četiri gola.

Liverpool želi vratiti Suareza

Dok su se mnogi navijači Liverpoola već pomirili s odlaskom Phillipea Coutinha, iako Redsi još uvijek odbijaju ponude Barcelone, čini se da klub s Anfielda već ima plan kako potrošiti više od 150 milijuna eura, koliko im nude Katalonci.

Kako javljaju pojedini španjolski portali, Liverpool se raspitivao za mogućnost razmjene igrača s Barcelonom. Ukoliko bi ostali bez Coutinha, u crveni dres bi htjeli vratiti Luisa Suareza. Urugvajac se upravo s Anfielda preselio u Barcu prije tri godine za 80-ak milijuna eura.

Osim toga, Jurgen Klopp želi dovesti i Riyada Mahreza, jednog od najboljih igrača Leicester Cityja koji je bio i jedan od najzaslužnijih za naslov prvaka Lisica pretprošle sezone. Posljednjih mjeseci Alžirac je na meti Rome koja ga nakon neuspjelog pokušaja u kolovozu također želi dovesti do kraja siječnja.

Nema dogovora oko Coutinha, posljednja ponuda je 160 milijuna eura

Svijet i dalje nestrpljivo čeka završetak najveće sapunice posljednja dva prijelazna roka. Barcelona ne odustaje od Coutinha, u Liverpoolu se i dalje odupiru sve bogatijim ponudama koje navodno stižu s Camp Noua, ali Sky Sports javlja da dogovora još nema. Posljednja cifra koja se spominje je 160 milijuna eura. Dio španjolskih medija, pak, tvrdi da je transfer gotovo zaključen.

Real čeka prvo pojačanje

Real Madrid osigurao je dolazak mladog vratara Kepe za kojeg će Athletic Bilbau morati platiti 20 milijuna eura odštete.

Kepa je već odradio liječničke preglede u Madridu i uskoro bi trebao biti predstavljen kao novi igrač Kraljevskog kluba.

Reagy Ofosu iz Istre 1961 odlazi u Sarajevo



Njemački nogometaš Reagy Ofosu napustio je Istru 1961, kojoj je budućnost i dalje neizvjesna, i karijeru će nastaviti u Sarajevu, trenutno trećoj momčadi Premier lige.



Nastavak je to egzodusa iz pulskog prvoligaša koji je upao u velike financijske probleme te su ga već do kraja polusezone napustili brojni prvotimci.



Krenuli su odlasci i juniora, najbolji među njima i prvi strijelac juniorske Prve HNL Vice Miljanić otišao je u Rudeš, s kojim će na pripreme u Španjolsku. Još jedan junior Ivan Giljanović karijeru nastavlja u Hajduku, javlja Regional Express.



Aubameyang na ljeto u Kini?





Gabonski golgeter Aubameyang navodno je dogovorio transfer u Kinu, ali Borussiju Dortmund napustit će tek na ljeto.



Borussia Dortmund pristala je prodati svog najboljeg igrača u Kinu za 60 milijuna eura, tvrdi Sina Sports.



Iako su pregovori Aubameyanga s Beijing Guoanom trajali tjednima, na kraju će, čini se, potpisati za Guangzhou Evergrande koji je rivalima u posljednji tren oteo veliku želju.

Real Madrid ide po Icardija

