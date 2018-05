LJUBIČIĆ RADI NA SVOJOJ TREĆOJ KARIJERI Najavio je veliki dvoboj s Rogerom Federerom

Foto: Getty Images/Guliver Image



LEGENDARNI hrvatski tenisač Ivan Ljubičić nakon završetka profesionalne karijere, bacio se u trenerske vode. Ljubo je sada trener jednog od najboljih tenisača u povijesti, velikog Švicarca Rogera Federera.

No Ljubičić je veliki zaljubljenik i u šah. Nekadašnji treći tenisač svijeta redovito igra šah na najpoznatijem internetskom šahovskom servisu i ide mu prilično dobro.

Ljubo je snimao partiju protiv Moldavca Igora Rosiora, a snimku je poslao jednom od najvećih ljubitelja šaha u Hrvatskoj, Antoniju Radiću. Hrvatski šahist ima svoj YouTube kanal na kojem redovito analizira šahovske partije, a prati ga čak 155 tisuća ljudi.







"Radim na svojoj drugoj... Pardon, trećoj karijeri", napisao je Ljubičić na Twitteru.

Working on my second... Pardon... Third career 😁 https://t.co/NpJUMqe02M