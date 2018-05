Lokomotiva pobijedila blijedu Rijeku i gurnula Dinamo korak do titule (1:0)

Foto: Igor Kralj/Pixsell

IAKO JE imala priliku eventualnom pobjedom barem na nekoliko sati doći na samo tri boda zaostatka za Dinamom, Rijeka je u 33. kolu HNL-a izgubila u Kranjčevićevoj od Lokomotive 1:0.



Rijeka je odigrala jako lošu utakmicu, a nešto konkretno je napravila tek u zadnjih pola sata kad je u igru ušao Kvržić. No osim jedne poluprilike koju su domaćini blokirali, Kekova momčad nije stvorila pravu stopostotnu priliku iz koje je mogla do gola.



Dobra i organizirana Lokomotiva povela je već u 13. minuti nakon krasne akcije. Domaćini su izveli skraćeni korner, nisku loptu u šesnaesterac preskočio je Krstanović i prevario Rijekinu obranu, a Radonjić je s desetak metara pogodio sam kut.



To je ujedno bila i jedina ozbiljnija situacija u inače vrlo slaboj utakmici i Lokomotiva je do kraja susreta bez ikakvih problema rutinski držala vodstvo. Riječani su u dva navrata možda mogli do izjednačenja, ali prvo je Kvržićev udarac završio u bloku, a Hendija je u 84. minuti obranio dobar Puljićev slobodan udarac.



Rijeka je prvim prvenstvenim porazom nakon mjesec i pol dana propustila priliku Hajduku do utakmice s Rudešom pobjeći na četiri boda prednosti. Ovako se Splićani u nedjelju mogu vratiti na drugo mjesto i olakšati si europski put sljedeće sezone.



Lokomotivi je ovo četvrta pobjeda u zadnjih pet kola.

LOKOMOTIVA - RIJEKA 1:0

TIJEK SUSRETA:

KRAJ

90' Igrat će se tri minute sudačke nadoknade

88' Kvržić nalazi Puljića, ali ovaj puca tri metra preko gola iz jako dobre situacije

87' Prilika za Rijeku! Sjajna akcija Rijeke. Lopta dolazi do Kvržića čiji udarac Hendija opet brani. U nastavku ponovno puca Kvržić, ali lopta od bloka odlazi u korner

84' Prilika za Rijeku! Puljić dobro puca iz slobodnog udarca, ali golman Lokomotive još bolje brani

81' Črnic ulazi umjesto Čolaka. Deset minuta za Rijeku da nešto pokuša iščupati iz ove utakmice

79' Odličan udarac Bradarića s 20-ak metara, Hendija jedva brani

78' Kastrati je pobjegao Zuti kao da ga nema, vukao loptu 50 metara i ubacio u sredinu, ali gosti čiste

72' Duga lopta na Acostyja koji se sjajno rješava jednog braniča, ali očajno centrira

70' Prilika za Rijeku! Kvržić je bio u dobroj situaciji na desetak metara od gola, pucao je, ali igrač Lokomotive uklizuje u zadnji trenutak i blokira udarac. Ulaskom Kvržića Rijeka djeluje nešto bolje

68' Kvržić je probao s 15-ak metara iskosa, ali ravno u Hendiju. To je tek drugi udarac Riječana u okvir gola...

66' Dobra akcija Rijeke. Lopta dolazi do Kvržića na ulazu u kazneni prostor s desne strane, ali je Rijekin napadač zakomplicirao situaciju i na kraju odigrao povratnu loptu koju domaćini izbijaju

63' Izlazi Gorgon, koji je pokazao da ima problema, a u igri je Kvržić

61' Barić je vukao loptu 40-ak metara i dobro poslužio Krstanovića, ali bivši Dinamov napadač pada preko lopte na ulasku u šesnaesterac

56' Ništa se u nastavku nije promijenilo u igri Rijeke. Gosti i dalje igraju nepovezano i bez jasnog plana igre

53' Mijenja i Rijeka. Nevidljivi Pavičić izlazi, a ulazi Jakov Puljić

50' Izlazi ozlijeđeni Majstorović, a u igri je Marić

46' Počeo je nastavak. Kartonirani Datković je izašao, a ušao je Burić

45' Poluvrijeme: Rijeka nije pokazala apsolutno ništa u prvih 45 minuta, a Lokomotiva je svoju jedinu polupriliku realizirala u 13. minuti. Dosta slaba utakmica u Kranjčevićevoj, rastrgana i s puno prekršaja. Iz ove perspektive, najveća Rijekina šansa je da netko od domaćih igrača dobije drugi žuti karton na Acostyju, što nije nemoguće, pa da s igračem više nešto pokušaju napraviti. Ovakvom igrom neće dati gol dva dana...

36' Odlična akcija domaćih. Knežević prolazi po lijevoj strani i ubacuje opasnu loptu na peterac, Sluga je ne stiže, ali Zuta u zadnji trenutak izbija u korner pred natrčalim Radonjićem

34' Datković ponovno ruši Acostyja i ovo mu je vjerojatno zadnja opomena...

30' Gorgon je dobio žuti karton jer je na tlu rukama zaustavio loptu

29' Sad Datković ruši Acostyja i on dobiva žuti karton

25' Krstanović je dobio žuti karton zbog prekršaja na Acostyju

24' Kastrati je odlično prošao po desnoj strani i ubacio nisku loptu za Radonjića, ali Riječani čiste na vrijeme. Kekova momčad ništa do sad nije pokazala u Kranjčevićevoj...

13' GOOOOOOL! Kakva akcija Lokomotive! Domaćini su odigrali skraćeni korner, niska lopta upućena je u šesnaesterac, Krstanović je preskače i vara cijelu obranu, a Radonjić s desetak metara pogađa sami kut

7' Odlična lopta Bradarića u prostor, ali Čolak je malo prespor i Hendija u zadnji trenutak uzima loptu

6' Gorgon prolazi po lijevoj strani i centrira, ali je lopta prejaka i ne nalazi nikoga u šesnaestercu

1' Počela je utakmica

LOKOMOTIVA: Hendija; Karačić, Datković, Kolinger, Musa; Majstorović, Šunjić; Kastrati, Knežević, Radonjić; Krstanović



RIJEKA: Sluga; Zuta, Punčec, Župarić, Leovac; Grahovac, Bradarić; Acosty, Pavičić, Gorgon; Čolak