Lovrenu poručuju "odjebi iz Liverpoola" i uspoređuju s Mr. Beanom, ali ovo ga najbolje opisuje

Screenshot: Facebook

DEJAN LOVREN odigrao je još jednu užasnu utakmicu za Liverpool. Ali njegova predstava u porazu 1:4 od Tottenhama u derbiju devetog kola Premier League, vjerojatno je najgora otkako je u Redsima.

Skrivio je dva gola u prvih 12 minuta, a trener Klopp zamijenio ga je već u 31. minuti.

Kane je u 4. minuti zabio za vodstvo Tottenhama nakon što je Lovren pogrešno procijenio visoku loptu Trippiera, a u 12. minuti, novo Lovrenovo pomračenje. Lloris, vratar Spursa, rukom je bacio loptu u kontru, a Lovren je gotovo na centru promašio loptu nakon čega je Kane jurnuo po krilu, ubacio u kazneni prostor, gdje je Son Heung-Min poentirao za 2:0.

No Liverpool player has made more defensive errors (4) in the Premier League since the start of last season than Dejan Lovren.



Struggled. 😣 pic.twitter.com/iJ3x0KnmMs — Squawka Football (@Squawka) October 22, 2017

Naravno, navijači Liverpoola odmah su krenuli gađati njihovu omiljenu metu. Iako se mora priznati da im Lovren nevjerojatno lošim nastupima, u kojima se ističe potpunim izostankom koncentracije i osjećaja za prostor, itekako daje povoda i "streljiva".

Redsi ne mogu oprostiti Kloppu što je otpisao Sakha, nije uspio dovesti Van Dijka i obranu ostavio na nemilost kikserima kao što su Matip i najviše Lovren.

"Hitno s Lovrenom na Heathrow i prvim letom ga poslati natrag u Zagreb. I to ekonomskom klasom."

#Lovren off, onto the Heathrow express and economy flight to Zagreb. ✈️ — LFCZA 🇿🇦 (@LFCZA) October 22, 2017

"Mentalno je slab, zapravo slab je u svakom pogledu. Ovo je bilo najgorih pola sata igre Liverpoolova stopera ikad. Nadam se da ga više nikad neću vidjeti da nosi ovaj dres."

He is mentally weak,v weak actually, that was the worst ever 30 mins of a liverpool's CB,can't see him wearing that shirt again#lovren #LFC — Khaled Abdulo (@KhaledElNino7) October 23, 2017

"Pitam se koliko ću ove sezone gledati Liverpoolovih utakmica i željeti da nemamo Lovrena. Mislim barem 90 posto."

I wonder how many #LFC games I'll watch this season and wish we didn't have #Lovren. I'd guess at least 90%. — Andy Keane (@AndyKeane92) October 22, 2017

"Volim biti pozitivan i ne kritizirati, ali pitam se što Lovrenu prolazi kroz glavu. Ako mu uopće išta prolazi. Njegove greške su na razini dječje škole nogometa i tako demoralizira cijelu momčad."

I like to positive and not criticise, but whats going through his head. If anything. His mistakes are junior school football & it demoralises the rest of the team. Stay positive. Plenty of time left #Lovren #TOTLIV — Liam Cleary (@TheOneLiam) October 22, 2017

"Da netko tako promaši loptu u amaterskoj ligi, bio bi kažnjen. Liverpoola obrana na čelu s Lovrenom je komična."

If someone missed a header like that in Sunday league you'd be getting a fine. Liverpool's defending comical. #Lovren — Josh Sewell (@sewelly6) October 22, 2017

"Je li Lovren najgori stoper u povijesti Liverpoola? Ne mogu se sjetiti goreg u zadnjih 30 godina."

is #lovren the worst cb that @LFC has ever had? I can't remember a worse one in 30 years — Neil Harris (@NeilactorHarris) October 22, 2017

"Nije problem potrošiti preko 200 milijuna eura na Neymara, nego Lovrena učiniti najskupljim braničem u klupskoj povijesti."

To me the issue isn't spending over €200 million on Neymar but making the likes of Lovren the most expensive defender in club history — David Amoyal (@DavidAmoyal) October 22, 2017

"Lovren je Mr. Bean."

ALL YOU FANS ACCEPT SHITE WE FUCKED UP IN THE WINDOW! a LOVREN IS ACTING LIKE MR FUCKING BEAN IM GOING OFF LICENCE — Selecta Skills #LFC (@DjSelectaSkills) October 22, 2017

"Stvarno očekujete da igračine kao što su Coutinho i Salah ostanu u istom klubu u kojem je Lovren?"

We have players like Coutinho and Salah and you expect them to stay and play in a team with Lovren? Coutinho can go to Barcelona if we carry on playing Lovren. They can all go. — Demetri (@DemetriSmith_) October 22, 2017

"Znam da zvuči kao da pretjerujem, ali osnovano mislim da je Dejan Lovren uništio svaki užitak u mom životu posljednje tri godine. Trudiš se biti nasmijan, praviti se da je sve u redu, ali duboko u sebi znaš da je Dejan Lovren još uvijek Liverpoolov igrač."

You try to put on a smile, pretend that everything is going okay, but deep down you know that Dejan Lovren is still a Liverpool player. — Si (@PhantomGoal) October 22, 2017

"Koliko će nas još puta Lovren koštati golova? Apsolutna smijurija."

How many more times will Lovren cost us goals! Absolute joke — View of the Kop (@ViewOfTheKop_) October 22, 2017

Ipak, Lovrenove igre za Liverpool najbolje su saželi zajebanti iz poznatog kolektiva Benchwarmers, koji na Facebooku ima preko 2,3 milijuna fanova. Oni su uz portret nasmijanog Lovrena napisali:

"Ako vam je teško u životu, sjetite se da je Dejan Lovren profesionalni nogometaš koji zarađuje 100 tisuća funti tjedno. Sve je moguće."