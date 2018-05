LUDA ZAVRŠNICA PREMIERSHIPA Devet golova na Wembleyju, City došao do stotke, debakl Chelseaja

Foto: Getty Images/Guliver Image

IAKO SU samo dvije utakmice o nečemu odlučivale, zadnje kolo Premiershipa bilo je odličan kraj ovosezonskog izdanja.

Sve utakmice počele su u 16 sati, a jedino pitanje bilo je tko će biti četvrti putnik u Ligu prvaka. Za to mjesto borili su se Liverpool i Chelsea, ali sva neizvjesnost nestala je nakon 26 minuta. Liverpoolu je bio dovoljan i bod, ali je prvo u 23. minuti Dwight Gayle doveo Newcastle u vodstvo protiv Chelseaja, a tri minute kasnije Mohamed Salah je 32. prvenstvenim golom probio Brighton i priči je bio kraj.

Liverpool je odigrao sjajnu utakmicu. Na kraju je slavio 4:0 golovima Salaha, Lovrena, Solankea i Robertsona, a promašio je još barem toliko odličnih prilika za moguće i rekordnu pobjedu. Brighton je imao samo dva udarca na gol i tek 28 posto posjeda lopte. Bila je to utakmica u kojoj gosti nisu imali apsolutno nikakve šanse.

To se može reći i za Chelsea, nekoliko stotina milijuna eura skuplju momčad od Brightona, koja je u Newcastleu odigrala očajnu utakmicu. Kombinirana momčad Antonija Contea izgubila je 3:0 a da nije složila ijednu suvislu akciju, a golove za Newcastle zabili su Gayle i dvaput Ayoze Perez.

Za to vrijeme odvijala se prava drama na Wembleyju gdje su igrali Tottenham i Leicester. Spursi su igrali za treće mjesto, a Lisice za svoje navijače. Da gledatelje očekuje spektakl bilo je jasno već nakon sedam minuta. U 4. je Jamie Vardy doveo goste u vodstvo, ali je Harry Kane, koji se nadao čudesnom dostizanju Salaha, izjednačio na 1:1 tri minute kasnije. Ipak, gosti su poveli 2:1 golom Riyada Mahreza u 16. minuti i taj rezultat stajao je i na poluvremenu.

Tko je ostao u redovima za kobasice i zakasnio na početak drugog poluvremena zbunjeno je u 53. minuti gledao na semafor - 3:3! Kelechi Iheanacho je u 47. minuti fantastičnim udarcem s 20 metara zabio za 3:1, pa je prvo Lamela dvije minute kasnije smanjio na 2:3, a Christian Fuchs u 53. autogolom izjednačio.

Nisu se gosti ni snašli, a u 60. minuti Erik Lamela zabio je svoj drugi, a Tottenhamov četvrti gol. No rasterećene Lisice nisu se predavale pa je Jamie Vardy u 73. minuti ponovno izjednačio, ali je Harry Kane tri minute kasnije zabio za konačnih 5:4.

Teoretski, ali samo teoretski, mogao je ispasti Southampton, a Swansea se spasiti. Za to su Saintsi morali izgubiti kod kuće od Cityja, recimo 5:0, a Swansea je istim rezultatom trebao pregaziti Stoke. Naravno, nije se dogodilo ni jedno ni drugo. Stoke City je slavio kod Swanseaja 1:0, a City je pobijedio Southampton, ali samo 1:0 i to golom Gabriela Jesusa u 94. minuti.

32 – Man City won 32 league games in 2017-18 – the most by a side in a single English top-flight season. Powerhouse. pic.twitter.com/dKueyxxSGe

Tom pobjedom Manchester City je postao prva momčad u povijesti najvišeg razreda engleskog nogometa koja je osvojila 100 bodova u jednoj sezoni. Dosad je rekord držao Liverpool s 98 bodova iz 1978. godine, ali tada su se igrala 42 kola.

100 – Man City’s haul of 100 points is the most won by an English top-flight side in a single campaign. Ton. pic.twitter.com/lvrYzxP59x

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA